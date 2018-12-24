Дублерша Эмилии Кларк впервые стала мамой
Этим летом завершились съемки заключительного сезона «Игры престолов». Одну из главных ролей в культовом сериале сыграла Эмилия Кларк (Emilia Clarke). Известно, что во время постельных сцен до 2015 года девушку подменяла дублерша — юная актриса Рози Мак (Rosie Mac). Она стала очень популярной, так как многие считают, что знойная брюнетка выглядит даже красивее, чем Эмилия. Рози мечтала обрести настоящую любовь, поэтому хранила девственность, о чем часто говорила в соцсетях. А в ноябре этого года она неожиданно продемонстрировала округлившийся живот.
«Лучший подарок на Рождество!», «Какой милый ребенок», «Трогательно», — прокомментировали пост девушки подписчики. Многие считают, что Рози будет замечательной мамой. Пока неизвестно, скоро ли она снова продолжит сниматься в кино. На этой неделе ее должны выписать из роддома. Скорее всего первые несколько месяцев Мак проведет дома с малышом. Добавим, что девушку можно увидеть не только в «Игре Престолов», но и роли Русалочки в одноименном фильме 2016 года.