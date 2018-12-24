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Дублерша Эмилии Кларк впервые стала мамой

Дублерша Эмилии Кларк впервые стала мамой Рози Мак. фото: instagram.com/rosiemacworld/
21-летняя девушка показала первые фото своего наследника.

Этим летом завершились съемки заключительного сезона «Игры престолов». Одну из главных ролей в культовом сериале сыграла Эмилия Кларк (Emilia Clarke). Известно, что во время постельных сцен до 2015 года девушку подменяла дублерша — юная актриса Рози Мак (Rosie Mac). Она стала очень популярной, так как многие считают, что знойная брюнетка выглядит даже красивее, чем Эмилия. Рози мечтала обрести настоящую любовь, поэтому хранила девственность, о чем часто говорила в соцсетях. А в ноябре этого года она неожиданно продемонстрировала округлившийся живот.

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Эмилия Кларк появилась в костюме эльфа на съемках в ЛондонеАктриса приехала в Англию, чтобы сняться в новом фильме «Последнее Рождество». Эмилии Кларк пришлось облачиться в костюм помощницы Санта-Клауса для своей роли.
Оказалось, что в этом году актриса встретила своего возлюбленного. Она с первого взгляда влюбилась в музыканта Джоша Брикса. На третий день знакомства молодой человек сделал ей предложение, а еще через шесть дней они поженились. По словам Рози, она не планировала так быстро заводить ребенка, но судьба все решила за нее. 21 декабря дублерша Кларк стала мамой. Она родила первенца. Девушка поделилась первыми фото новорожденного в соцсети. «Официально мама. Сион Мэнни Брикс», — написала Мак. Поклонники поздравили новоиспеченных родителей с пополнением.

«Лучший подарок на Рождество!», «Какой милый ребенок», «Трогательно», — прокомментировали пост девушки подписчики. Многие считают, что Рози будет замечательной мамой. Пока неизвестно, скоро ли она снова продолжит сниматься в кино. На этой неделе ее должны выписать из роддома. Скорее всего первые несколько месяцев Мак проведет дома с малышом. Добавим, что девушку можно увидеть не только в «Игре Престолов», но и роли Русалочки в одноименном фильме 2016 года.

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Тэги:
беременность и родыЭмилия Кларк

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Дублерша Эмилии Кларк впервые стала мамой
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