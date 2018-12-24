Поющий хомяк vs кашемировый свитер: эксперт дал совет Меган Маркл о подарках для королевской семьи

Герцогине Сассекской предстоит встретить Рождество вместе со всеми остальными членами монаршего семейства.

Меган Маркл уже не раз была замечена в нарушении королевского этикета. Дело дошло до того, что дотошные журналисты даже составили список «проколов в протоколе» герцогини Сассекской. А на Рождество супругу принца Гарри ждет еще одно испытание, так как этот праздник также сопряжен с рядом традиций, которым вот уже многие лета следуют все члены королевского семейства.

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Эксперт Мартин Таунсенд настоятельно рекомендует Маркл не пренебрегать правилами, которые установила Елизавета II . Так, герцогине следует иметь в виду, что в монаршей семье принято вручать подарки накануне торжества. При этом презенты ни в коем случае не должны быть дорогими. Предпочтение стоит отдать каким-нибудь милым и шутливым вещицам. Кашемировый свитер или что-то в этому духе будет расценено как моветон.

Обмениваться шутливыми подарками в семье британских монархов принято уже на протяжении нескольких десятков лет. При этом «новенькой» Меган стоит обратить внимание, что презенты можно открывать только после «отмашки» принца Филиппа. Кроме этого, чем меньше стоимость сюрприза, тем лучше.

Известно, что принц Гарри однажды подарил своей бабушке резиновую шапочку для душа с надписью «Разве жизнь не отстой?», а сам, еще до знакомства с Маркл, получил от Кейт Миддлтон набор «Вырасти свою девушку». Впрочем, как отмечает сайт Dni.ru, Меган в конце прошлого года уже приходилось преподносить подарок Ее Величеству. Тогда невеста принца Гарри проявила недюжинное чувство юмора и вручила королеве поющего хомяка, так что с обычаем дарить веселые подарки она знакома.