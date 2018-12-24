Геймер прошел игру с закрытыми глазами и побил мировой рекорд

Молодой человек из Дании ориентировался на звук и на собственную память.

К геймеру из Дании, играющему под псевдонимом AcrohTB, пришла неожиданная популярность после того, как он вслепую прошел игру Outlast за рекордно короткое время.

Видео с прохождением игры на YouTube-канале AcrohTB за двое суток набрало почти 20 тысяч просмотров, при том, что у него всего лишь 15 подписчиков — он начинающий геймер на YouTube.

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В начале ролика видно, что молодой человек надевает на глаза плотную черную повязку. Во время игры житель Дании старается ориентироваться на звук и пытается действовать по памяти.

Геймеру удалось пройти Outlast от начала до конца с закрытыми глазами всего лишь за 10 минут и 24 секунды. Этот результат значительно лучше предыдущего рекорда. Так, ранее американец смог пройти вслепую Outlast за 1 час и 16 минут, сообщает «РЕН-ТВ».