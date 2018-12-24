Треть писем российскому Деду Морозу приходит от взрослых
Чаще всего люди просят здоровья, любви, сгущенку и конфеты.
Представители российского Деда Мороза отмечают, что каждое третье письмо им приходит не от детей, а от взрослых. Каждый день в канцелярии в Великом Устюге обрабатывают порядка трех тысяч посланий. Как сообщила помощница главного новогоднего волшебника Надежда Никитина, чаще всего взрослые просят здоровья, любви и сладости – сгущенку и конфеты.
В одном из писем девушка попросила исполнить ее мечту – выиграть миллион, на который она планирует сделать ремонт в квартире и съездить в Крым. Там отмечают, что взрослые дети и подарки просят большие – машины, дома.
Корреспонденцию для Деда Мороза принимают по адресу: «Город Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1а». Ранее мы писали о том, что просят дети звезд у главного волшебника.
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