Треть писем российскому Деду Морозу приходит от взрослых

Чаще всего люди просят здоровья, любви, сгущенку и конфеты.

Представители российского Деда Мороза отмечают, что каждое третье письмо им приходит не от детей, а от взрослых. Каждый день в канцелярии в Великом Устюге обрабатывают порядка трех тысяч посланий. Как сообщила помощница главного новогоднего волшебника Надежда Никитина, чаще всего взрослые просят здоровья, любви и сладости – сгущенку и конфеты.

В одном из писем девушка попросила исполнить ее мечту – выиграть миллион, на который она планирует сделать ремонт в квартире и съездить в Крым. Там отмечают, что взрослые дети и подарки просят большие – машины, дома.

Надежда также рассказала, что часто приходят письма из военных частей, разлученные с семьей солдат особенно верят в Дедушку и просят ускорить встречу с родными. Сам Дедушка относится к письмам своих взрослых почитателей с пониманием, отмечая, что люди часто остаются детьми.

Корреспонденцию для Деда Мороза принимают по адресу: «Город Великий Устюг, Октябрьский переулок, дом 1а». Ранее мы писали о том, что просят дети звезд у главного волшебника.