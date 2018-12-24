Разводящуюся с мужем Ани Лорак заподозрили в романе с известным режиссером
Поклонники заподозрили Ани Лорак в новом романе. Как решили фанаты, певица, в чьей жизни наступил непростой период, начала встречаться с известным режиссером Олегом Бондарчуком. Режиссер – давний друг артистки, Ани дружит и сотрудничает с ним много лет. Недавно знаменитости встретились вновь и провели время вместе.
Напомним, Ани Лорак начала бракоразводный процесс с Муратом Налчаджиоглу в декабре. Слухи о расставании певицы с турецким предпринимателем ходили давно, с тех самых пор, как мужчину засняли в караоке-клубе, страстно обнимающим украинскую красавицу-модель Яну Беляеву. Что касается Олега Бондарчука, режиссер принимал участие в создании многих популярных шоу на российском и украинском телевидении, поставив, в частности, проекты «Рождественские встречи Аллы Пугачевой» и «X-фактор», пишет сайт «7 Дней».