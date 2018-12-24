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Разводящуюся с мужем Ани Лорак заподозрили в романе с известным режиссером

Разводящуюся с мужем Ани Лорак заподозрили в романе с известным режиссером Фото: КП/Владимир Веленгурин
Певица встретилась со своим давним другом.

Поклонники заподозрили Ани Лорак в новом романе. Как решили фанаты, певица, в чьей жизни наступил непростой период, начала встречаться с известным режиссером Олегом Бондарчуком. Режиссер – давний друг артистки, Ани дружит и сотрудничает с ним много лет. Недавно знаменитости встретились вновь и провели время вместе.

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Кадр с этой встречи был опубликован в Instagram-аккаунте Бондарчука, на селфи пара позирует в обнимку, глядя в камеру смартфона. «Снова вместе, снова рядом», – гласила короткая подпись под снимком. Каролина ответила на эту фразу смайликом-сердечком, а поклонники немедленно предположили, что певицу и режиссера связывает не просто дружба а более нежные чувства. Пользователи соцсети отметили, что пара прекрасно смотрится вместе, и понадеялись, что новая любовь поможет артистке пережить развод.

Фото: Instagram.com

Напомним, Ани Лорак начала бракоразводный процесс с Муратом Налчаджиоглу в декабре. Слухи о расставании певицы с турецким предпринимателем ходили давно, с тех самых пор, как мужчину засняли в караоке-клубе, страстно обнимающим украинскую красавицу-модель Яну Беляеву. Что касается Олега Бондарчука, режиссер принимал участие в создании многих популярных шоу на российском и украинском телевидении, поставив, в частности, проекты «Рождественские встречи Аллы Пугачевой» и «X-фактор», пишет сайт «7 Дней».

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Разводящуюся с мужем Ани Лорак заподозрили в романе с известным режиссером
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