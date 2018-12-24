Полина Гагарина вслед за Лободой поздравила Диму Билана с днем рождения
Наставница вокального проекта «Голос» Полина Гагарина не забыла поздравить Диму Билана с 37-летием.
Певица, наставница вокального проекта «Голос» Полина Гагарина поздравила Диму Билана с днем рождения. Исполнитель появился на свет 24 декабря 1981 года.
Ранее артиста с 37-летием поздравила и Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Алла Борисовна назвала подопечного Яны Рудковской «талантливым и неутомимым человеком». К поздравлениям певицы присоединилась и украинская исполнительница Светлана Лобода, которая пожелала имениннику здоровья, призвав Дмитрия «беречь себя».
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