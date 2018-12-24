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Полина Гагарина вслед за Лободой поздравила Диму Билана с днем рождения

Полина Гагарина вслед за Лободой поздравила Диму Билана с днем рождения Полина Гагарина / фото: globallook.com
Наставница вокального проекта «Голос» Полина Гагарина не забыла поздравить Диму Билана с 37-летием.

Певица, наставница вокального проекта «Голос» Полина Гагарина поздравила Диму Билана с днем рождения. Исполнитель появился на свет 24 декабря 1981 года.

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«Димуль, поздравляю тебя с твоим днем! Восхищаюсь твоей жаждой к творческому развитию, поиску новых и актуальных форм, разнообразию твоих знаний не только музыкальных! Ты всегда интересный собеседник, чуткий друг и самоотверженный артист! Пусть все сбывается, здоровья и сил! А новое шоу пусть станет новым этапом безапелляционного успеха! С днем, рождения, друг», — написала в своем микроблоге Полина Гагарина.

Ранее артиста с 37-летием поздравила и Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Алла Борисовна назвала подопечного Яны Рудковской «талантливым и неутомимым человеком». К поздравлениям певицы присоединилась и украинская исполнительница Светлана Лобода, которая пожелала имениннику здоровья, призвав Дмитрия «беречь себя».

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Тэги:
Алла ПугачеваДима БиланПолина ГагаринаСветлана Лобода

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Полина Гагарина вслед за Лободой поздравила Диму Билана с днем рождения
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