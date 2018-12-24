Курникова и Иглесиас «зажгли» под хит из «Криминального чтива» с детьми

Известная российская теннисистка и испанский певец порадовали своих поклонников. На своих страничках в соцсетях пара выложила милое семейное видео.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас весело проводят время в компании своих детей — дочки Люси и сына Николаса. Двойняшкам уже год и они с удовольствием принимают участие в развлечениях с родителями. На видео вся семья «отрывается» под всем известный хит из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

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Певец танцует с дочерью на палубе яхты. Малышка сидит у артиста на руках, весело смеется и зажигает со звездным папой. Спортсменка не отстает от остальных членов семьи и поддерживает их с сыном. Но в отличие от своей сестры, которая активно принимает участие в веселье, Николас не теряет самообладание и сиди на руках с очень серьезным лицом.

Поклонники пары пришли в восторг от детей и оставили тысячи комментариев под роликами. Больше всего подписчиков покорили серьезность и невозмутимость мальчика . «Серьезный парень», «Такой деловой!» — писали они. Однако и Люси не осталась без внимания — многие пользователи отметили искренность девочки и ее лучезарную улыбку, пишет сайт Dni.ru.

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 17 лет. Это одна из самых крепких и красивых пар в шоу-бизнесе. Спортсменка и певец познакомились на съемках клипа в 2001 году. В прошлом году у них родились двойняшки. Зарегистрировали брак не зарегистрировали. Певец признался, что, возможно, когда-нибудь созреет для свадьбы.