Курникова и Иглесиас «зажгли» под хит из «Криминального чтива» с детьми
Анна Курникова и Энрике Иглесиас весело проводят время в компании своих детей — дочки Люси и сына Николаса. Двойняшкам уже год и они с удовольствием принимают участие в развлечениях с родителями. На видео вся семья «отрывается» под всем известный хит из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».
Поклонники пары пришли в восторг от детей и оставили тысячи комментариев под роликами. Больше всего подписчиков покорили серьезность и невозмутимость мальчика . «Серьезный парень», «Такой деловой!» — писали они. Однако и Люси не осталась без внимания — многие пользователи отметили искренность девочки и ее лучезарную улыбку, пишет сайт Dni.ru.
Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 17 лет. Это одна из самых крепких и красивых пар в шоу-бизнесе. Спортсменка и певец познакомились на съемках клипа в 2001 году. В прошлом году у них родились двойняшки. Зарегистрировали брак не зарегистрировали. Певец признался, что, возможно, когда-нибудь созреет для свадьбы.