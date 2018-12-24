Тарасова призвала прекратить нездоровый ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой

Прославленный тренер уверена, что между фигуристками нет никакой вражды.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой нет никакой вражды, как это сегодня пытаются многие преподнести. В кулуарах девочки общаются друг с другом и даже фотографируются. Тарасова считает, что весь конфликт между двумя спортсменками придумали журналисты, которые постоянно гонятся за какими-то сенсациями.

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«Что вы нагнетаете! Ерунду какую-то. Никто ни с кем не ссорится. Прекратите вы этот ажиотаж», — заявила наставница в рамках творческой встречи с Ильей Авербухом, приуроченной к его юбилею и премьере ледового шоу «Щелкунчик».

Тарасова отметила, что на прошедшем чемпионате страны по фигурному катанию тон задавали молодые фигуристки. Они показали прекраснейшие прыжки и по праву оккупировали весь пьедестал почета. Что касается выступления Загитовой и Медведевой, то Тарасова отметила, что Евгения сорвала свою короткую программу, а у Алины, наоборот, не задалась произвольная. Тарасова считает, что девушки не могут работать, как отбойные молотки. Порой и у них случаются сбои. Тренер считает, что в ближайшее время Загитова и Медведева еще покажут всему миру на что они способны. Их, безусловно, еще рано списывать со счетов, сообщает портал Dni.ru.