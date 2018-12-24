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Дайнеко считает своего экс-супруга «классным»

Дайнеко считает своего экс-супруга «классным» ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО И ДМИТРИЙ КЛЕЙМАН ФОТО: GLOBALLOOK
Известная певица вместе с бывшим мужем решили «зарыть топор войны». У пары хватило сил восстановить дружеские отношения.

Не секрет, что развод является испытанием не только для супругов, но и для их детей. Хотя расставание Виктории Дайнеко с Дмитрием Клейманом было весьма бурным, спустя некоторое время молодые люди нашли в себе силы, чтобы не враждовать и сумели наладить общение.

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Виктория Дайнеко после развода с мужем-музыкантом закрутила роман с хоккеистомОколо трех месяцев назад певица развелась с отцом своего ребенка Дмитрием Клейманом. Виктория Дайнеко не так давно пришла в себя после расставания с супругом и стала искать нового мужчину. Однако на днях стало известно, что артистка уже некоторое время встречается с 32-летним Григорием Паниным, который играет за хоккейный клуб «Салават Юлаев».
Певица призналась, что для этого у обоих был мощный стимул — общий ребенок. Виктория убеждена, что у их дочери должен быть папа и это самое важное. Поэтому она не стала вычеркивать экс-супруга из жизни. «У меня очень классный бывший муж», -считает артистка. Он превосходно общается как со своей наследницей, так и с бывшей спутнице жизни. По мнению певицы, дочь должна видеть обоих родителей и лишать ее этого шанса она, как мать, не имеет права.

Дайнеко нравится проводить время с Дмитрием. Тот, порой, готовит им ужин, и, как писал сайт Teleprogramma.pro, даже спас бывшую жену от анафилактического шока, сделав ей укол. Артистку устраивает дружба с бывшим мужем. О любви речи не идет, так как романтики между ними быть уже не может.

Тем не менее, певица желает Дмитрию найти адекватную девушку. Этот критерий для артистки очень важен, так как избраннице барабанщика предстоит общаться с их ребенком, пишут сайты Dni.ru и издание «Собеседник».

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Тэги:
взаимоотношенияВиктория ДайнекоДмитрий Клейман

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Дайнеко считает своего экс-супруга «классным»
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