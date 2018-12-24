Дайнеко считает своего экс-супруга «классным»
Не секрет, что развод является испытанием не только для супругов, но и для их детей. Хотя расставание Виктории Дайнеко с Дмитрием Клейманом было весьма бурным, спустя некоторое время молодые люди нашли в себе силы, чтобы не враждовать и сумели наладить общение.
Дайнеко нравится проводить время с Дмитрием. Тот, порой, готовит им ужин, и, как писал сайт Teleprogramma.pro, даже спас бывшую жену от анафилактического шока, сделав ей укол. Артистку устраивает дружба с бывшим мужем. О любви речи не идет, так как романтики между ними быть уже не может.
Тем не менее, певица желает Дмитрию найти адекватную девушку. Этот критерий для артистки очень важен, так как избраннице барабанщика предстоит общаться с их ребенком, пишут сайты Dni.ru и издание «Собеседник».