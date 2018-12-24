Настасья Самбурская публично посмеялась над пением Ольги Бузовой
Актриса заявила, что начинающей певице нужно заниматься вокалом в лесу.
Настасья Самбурская не устает привлекать повышенное внимание общественности своими эпатажными поступками. Недавно актриса «проехалась» по молодым мамочкам, записав несколько видеопародий про невоспитанных «яжематерей», и нелестно высказалась о балерине Анастасии Волочковой, пнувшей ногой собаку гражданской жены ее отца.
«Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было», – написала звезда фильма «Универ. Новая общага». Что могла бы ответить на это ведущая «Дома-2», неизвестно: комментарий Самбурской вскоре был удален из соцсети, пишет сайт «Дни.ру». Возможно, это сделала сама Наталья Рудова, с которой Настасья и Ольга поддерживают теплые отношения.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!