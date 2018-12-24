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Настасья Самбурская публично посмеялась над пением Ольги Бузовой

Настасья Самбурская публично посмеялась над пением Ольги Бузовой Фото: КП/Иван Вислов, Михаил Фролов
Актриса заявила, что начинающей певице нужно заниматься вокалом в лесу.

Настасья Самбурская не устает привлекать повышенное внимание общественности своими эпатажными поступками. Недавно актриса «проехалась» по молодым мамочкам, записав несколько видеопародий про невоспитанных «яжематерей», и нелестно высказалась о балерине Анастасии Волочковой, пнувшей ногой собаку гражданской жены ее отца.

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Теперь телеведущая высказала то, что думает об Ольге Бузовой, в частности, о вокальном таланте начинающей певицы. Девушки вступили в диалог в комментариях к публикации, которую разместила в Instagram актриса Наталья Рудова. Артистка рассказала, как прошла перед отпуском курс процедур в одном из оздоровительных центров, а Бузова в ответ отметила, что тоже мечтает отдохнуть и набраться сил. Настасья не замедлила отреагировать на эту фразу и заявила, что Бузовой стоит отправиться в то же заведение, где была Рудова.

«Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было», – написала звезда фильма «Универ. Новая общага». Что могла бы ответить на это ведущая «Дома-2», неизвестно: комментарий Самбурской вскоре был удален из соцсети, пишет сайт «Дни.ру». Возможно, это сделала сама Наталья Рудова, с которой Настасья и Ольга поддерживают теплые отношения.

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Тэги:
Настасья СамбуркаяНаталья РудоваОльга Бузова

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Настасья Самбурская публично посмеялась над пением Ольги Бузовой
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