Молодой муж Марии Максаковой рассказал о знакомстве с артисткой и их свадьбе

Далхат Халаев дал откровенное интервью.

Мария Максакова сейчас переживает множество бед. В марте прошлого года ее супруга экс-депутата Дениса Вороненкова убили в центре Киева. Оперная певица осталась одна с их маленьким сыном Иваном. По ее словам, к убийству ее супруга причастен друг семьи Денис Панаитов. Также этот мужчина завладел ее квартирой в Москва-Сити и не так давно пытался выселить ее из квартиры в Киеве. Против артистки настроены и другие люди. Мама Вороненкова и его бывшая жена Светлана Макеенко возмущены поведением Максаковой, которая недавно в интервью позволила себя нелицеприятно высказать в адрес этих женщин.

Этой осенью одной из главных обсуждаемых тем в обществе стала свадьба Марии с новым избранником, 31-летним жителем Нальчика, Далхатом Халаевым. Однако позже оперная дива призналась, что этот брак фиктивный. Молодой мужчина является юристом. Он помог артистке продать ее роскошную квартиру в Москве. Спустя время Максакова обвинила мужа в мошенничестве. Она заявила, что он скрылся, присвоив себе 120 миллионов рублей. Долгое время Далхат отказывался общаться с журналистами, но на днях согласился пройти проверку на детекторе лжи. Его друг Паша Сулейманов рассказал, что муж Марии не скрывался. Все это время он находился в Нальчике.

«Как я знаю, в Москве он занимался делами Марии Максаковой, помогал ей. В последнее время у них произошла проблема, связанная с квартирой, которую подарили Далхату и попросили ее продать», — поделился гость. Сулейманов отметил, что в сложившейся ситуации виноваты близкие друзья Халаева Мальсаговы Махмуд и Зураб. Эти люди обманули мужчину, передав ему предоплату, а затем попросили одолжить эти же деньги им. По факту получилось так, что квартира стоимостью 120 миллионов рублей была продана за один миллион рублей. Сам Халаев ранее завил, что не получил никаких денег. Редакторы передачи Дмитрия Шепелева встретились с мужем Максаковой. Он согласился дать интервью.

«Я ни от кого не скрывался. Я живу у себя дома. Все до меня дозваниваются, видят, слышат. Я добьюсь справедливости. Я докажу, кто из нас мошенник, вор. Я это буду делать общественно», — заявил Далхат. Он рассказал, что знает Мухмуда и Зураба со школы. Когда они попросили у него денег взаймы, то Халаев не стал вдаваться в подробности и помог им. Теперь два брата скрываются от своего друга и не выходят с ним на связь. Муж Максаковой намерен вернуть деньги. Мужчина планирует обратиться в суд. Далхат также рассказал, что познакомился с оперной певицей в 2017 году. Она предложил ей свою юридическую помощь в соцсетях. Тогда Мария приняла предложение о помощи. «Она перевела мне небольшую сумму на оплату коммунальных услуг в ее квартире в Москве. Тогда уже приличная задолженность набежала. Я все оплатил и квитанции ей выслал. Она была опечалена и подавлена. Она переживала из-за того, что у нее случилось с мужем», — поведал Халаев. Многим в студии показалась странной история знакомства юриста с Максаковой. Эксперты предположили, что мужчина искажает информацию, которую пытается донести.

Во время беседы с журналистами Далхат также вспомнил, как Мария предложила ему сыграть свадьбу. По словам мужчины, это произошло во время телефонного разговора. Позже он приехал на Украину и они расписались ЗАГСе. От пышного торжества Максакова отказалась. Они лишь поужинали и обсудили дела после церемонии. После этого Халаев вернулся на родину. «Эту идею озвучила Мария. Брак нужен был для того, чтобы облегчить продажу недвижимости», — пояснил адвокат. Эксперты в студии прокомментировали слова мужчины. Они отметили, что ни о каких романтических отношениях он не говорит. Слова Далхата подтвердили, что брак с Максаковой был лишь фиктивным.

Знакомые оперной певицы в студии высказали другую версию. Ксения Мерц заверила, что Халаев оказался неверным мужем. По ее словам, Мария застала своего возлюбленного с другой девушкой, поэтому теперь она находится в депрессии. Более того, от знакомых Мерц узнала, что у юриста есть девушка в родном городе, которая ждет от него ребенка. Проверка на полиграфе показала, что гостья говорит правду. Ей действительно об этом рассказали знакомые.