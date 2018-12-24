Молодой муж Марии Максаковой рассказал о знакомстве с артисткой и их свадьбе
Мария Максакова сейчас переживает множество бед. В марте прошлого года ее супруга экс-депутата Дениса Вороненкова убили в центре Киева. Оперная певица осталась одна с их маленьким сыном Иваном. По ее словам, к убийству ее супруга причастен друг семьи Денис Панаитов. Также этот мужчина завладел ее квартирой в Москва-Сити и не так давно пытался выселить ее из квартиры в Киеве. Против артистки настроены и другие люди. Мама Вороненкова и его бывшая жена Светлана Макеенко возмущены поведением Максаковой, которая недавно в интервью позволила себя нелицеприятно высказать в адрес этих женщин.
Этой осенью одной из главных обсуждаемых тем в обществе стала свадьба Марии с новым избранником, 31-летним жителем Нальчика, Далхатом Халаевым. Однако позже оперная дива призналась, что этот брак фиктивный. Молодой мужчина является юристом. Он помог артистке продать ее роскошную квартиру в Москве. Спустя время Максакова обвинила мужа в мошенничестве. Она заявила, что он скрылся, присвоив себе 120 миллионов рублей. Долгое время Далхат отказывался общаться с журналистами, но на днях согласился пройти проверку на детекторе лжи. Его друг Паша Сулейманов рассказал, что муж Марии не скрывался. Все это время он находился в Нальчике.
«Я ни от кого не скрывался. Я живу у себя дома. Все до меня дозваниваются, видят, слышат. Я добьюсь справедливости. Я докажу, кто из нас мошенник, вор. Я это буду делать общественно», — заявил Далхат. Он рассказал, что знает Мухмуда и Зураба со школы. Когда они попросили у него денег взаймы, то Халаев не стал вдаваться в подробности и помог им. Теперь два брата скрываются от своего друга и не выходят с ним на связь. Муж Максаковой намерен вернуть деньги. Мужчина планирует обратиться в суд. Далхат также рассказал, что познакомился с оперной певицей в 2017 году. Она предложил ей свою юридическую помощь в соцсетях. Тогда Мария приняла предложение о помощи. «Она перевела мне небольшую сумму на оплату коммунальных услуг в ее квартире в Москве. Тогда уже приличная задолженность набежала. Я все оплатил и квитанции ей выслал. Она была опечалена и подавлена. Она переживала из-за того, что у нее случилось с мужем», — поведал Халаев. Многим в студии показалась странной история знакомства юриста с Максаковой. Эксперты предположили, что мужчина искажает информацию, которую пытается донести.
Во время беседы с журналистами Далхат также вспомнил, как Мария предложила ему сыграть свадьбу. По словам мужчины, это произошло во время телефонного разговора. Позже он приехал на Украину и они расписались ЗАГСе. От пышного торжества Максакова отказалась. Они лишь поужинали и обсудили дела после церемонии. После этого Халаев вернулся на родину. «Эту идею озвучила Мария. Брак нужен был для того, чтобы облегчить продажу недвижимости», — пояснил адвокат. Эксперты в студии прокомментировали слова мужчины. Они отметили, что ни о каких романтических отношениях он не говорит. Слова Далхата подтвердили, что брак с Максаковой был лишь фиктивным.
Знакомые оперной певицы в студии высказали другую версию. Ксения Мерц заверила, что Халаев оказался неверным мужем. По ее словам, Мария застала своего возлюбленного с другой девушкой, поэтому теперь она находится в депрессии. Более того, от знакомых Мерц узнала, что у юриста есть девушка в родном городе, которая ждет от него ребенка. Проверка на полиграфе показала, что гостья говорит правду. Ей действительно об этом рассказали знакомые.