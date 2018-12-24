Светлана Лобода пожелала Диме Билану беречь себя

Певица поздравила музыканта с днем рождения.

Известный российский музыкант Дима Билан сегодня, 24 декабря, отмечает день рождения. Победителю «Евровидения» исполнилось 37 лет. С праздником Билана уже поздравили многие знаменитости и звезды шоу-бизнеса. Не осталась в стороне от поздравлений и близкая подруга Билана, певица Светлана Лобода. Известно, что Билан и Лобода дружат уже много лет.

больше по теме Юлия Савичева призналась, что иногда разговаривает с Димой Биланом по душам Исполнитель порой поддерживает певицу в трудные для той моменты.

На своей страничке в социальной сети Instagram она пожелала Билану беречь себя. Известно, что у музыканта на протяжении всего года были проблемы со здоровьем, однако сейчас все неприятности остались позади. «С Днём рождения, Димочка! Береги себя, будь здоров и счастлив», — кратко написала Лобода.

«Билан что-то такой худой стал», «Дима, с Днём рождения! Здоровья и не простужай свои мега связки!» «Димочка, лапочка. С днем рождения. Ты супер», «Мы вас обоих любим», — заметили в комментариях пользователи.