Звезда сериала «Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию и показала «поцелуй Путина»

61-летнюю Луселию Сантус привела в восторг предпраздничная Москва.

Смелое путешествие, о котором мечтала всю жизнь, предприняла 61-летняя Луселия Сантус. В нашей стране она получила бешеную популярность после выхода «Рабыни Изауры». Бразильский сериал стал первой мыльной оперой на советском телевидении. Луселия всегда знала о той славе, которая у нее есть в нашей стране. Много лет назад она получала приглашение приехать в Россию, но тогда не решилась на поездку из-за того, что ее сын, которому сейчас 36 лет, был слишком мал.

Москва встретила героиню сериала «Рабыня Изаура» морозной погодой. О чем она не преминула упомянуть на своей странице в Инстаграм. Однако привыкшую в жаре бразильянку такая погода не испугала, она капитально утеплилась и призналась, что Россия стала для нее настоящим «рождественским подарком». Кстати, ее приезд совпал с 30-летним юбилеем выхода сериала на наших экранах.

«Как чудесно провести здесь Рождество», — поделилась актриса.

С присущим ей чувством юмора она поделилась фотографией с бронзовым медведем. Вставив голову в его раскрытую пасть, она подписала фото: «Поцелуй Путина».

Видно, что украшенная к Новому году Москва произвела на актрису сильное впечатление, она поделилась фото и видео с праздничной иллюминацией. Как известно, в Россию Сантус прибыла в качестве посла БРИКС (экономический и культурный союз стран — Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР).

«В Бразилии сейчас 50 градусов, Дед Мороз туда просто не доедет. Москва — очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге», — приводит слова Луселии ТАСС.