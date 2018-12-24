НОВОСТИ

Фигуристка Трусова пришла в студию к Клейменову и попробовала себя в роли ведущей

Фигуристка Трусова пришла в студию к Клейменову и попробовала себя в роли ведущей Александра Трусова. Фото: Globallook
Юной звездочке позволили посидеть за компьютером в телецентре «Останкино».

На завершившемся в Саранске чемпионате страны по фигурному катанию одной из главных звезд соревнований стала юная 14-летняя фигуристка Александра Трусова. Она без помарок выполнила сложнейший элемент, который никому не под силу сделать – четверной лутц. Это позволило ей стать второй и получить серебряную награду.

больше по теме
«На смену Загитовой»: фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программеРанее наставница чемпионок Этери Тутберидзе заявила, что болельщики уверены, что она воспитывает роботов.

На своей страничке в социальной сети Instagram Трусова опубликовала несколько снимков, которые были сделаны в телецентре «Останкино». на кадрах она вместе с популярным ведущим Первого канала Кириллом Клейменовым. Юной фигуристке, у которой впереди большое будущее, позволили посидеть в кресле ведущего и за компьютером. На фотографиях Трусова очень довольна. Сейчас у нее перерыв в выступлениях в связи с приближающимися праздниками.

«Сашуля, ты молодчина, классно в роли ведущей тебе! Такая красотуля!» «Обязательно, Сашенька, будем тебя смотреть!» «Наша рязанская красавица», — отметили в комментариях подписчики.

Вам может быть интересно:
13-летняя российская фигуристка Александра Трусова первой в мире выполнила два прыжка в четыре оборота Фигуристка Александра Трусова рассказала, какие у нее отношения с Медведевой и Загитовой Трусова, Косторная и другие: кто наступает на пятки фигуристкам Загитовой и Медведевой
Тэги:
Александра ТрусоваКирилл КлейменовПервый канал

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фигуристка Трусова пришла в студию к Клейменову и попробовала себя в роли ведущей
Интересно?
Поделись с друзьями: