Фигуристка Трусова пришла в студию к Клейменову и попробовала себя в роли ведущей

Юной звездочке позволили посидеть за компьютером в телецентре «Останкино».

На завершившемся в Саранске чемпионате страны по фигурному катанию одной из главных звезд соревнований стала юная 14-летняя фигуристка Александра Трусова. Она без помарок выполнила сложнейший элемент, который никому не под силу сделать – четверной лутц. Это позволило ей стать второй и получить серебряную награду.

На своей страничке в социальной сети Instagram Трусова опубликовала несколько снимков, которые были сделаны в телецентре «Останкино». на кадрах она вместе с популярным ведущим Первого канала Кириллом Клейменовым. Юной фигуристке, у которой впереди большое будущее, позволили посидеть в кресле ведущего и за компьютером. На фотографиях Трусова очень довольна. Сейчас у нее перерыв в выступлениях в связи с приближающимися праздниками.

«Сашуля, ты молодчина, классно в роли ведущей тебе! Такая красотуля!» «Обязательно, Сашенька, будем тебя смотреть!» «Наша рязанская красавица», — отметили в комментариях подписчики.