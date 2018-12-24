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Севшая на диету дочь Абрамовича показала результаты похудания

Севшая на диету дочь Абрамовича показала результаты похудания РОМАН АБРАМОВИЧ / ФОТО: GLOBALLOOK.COM
Наследница олигарха решила привести себя в форму полгода назад. У себя в соцсети девушка продемонстрировала свои успехи.

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Дочь Романа Абрамовича София в глазах многих напоминала тургеневскую барышню. Девушка всегда была этакой пышечкой, как говорят в народе — «кровь с молоком». Однако самой наследнице олигарха каноны красоты XIX века явно наскучили и она решила привести себя в соответствии с современными стандартами.

София села на жесткую диету и стала активно заниматься в спортзале. Спустя полгода дочь предпринимателя порадовала своих подписчиков достигнутыми результатами. У себя на страничке в соцсети она опубликовала фото, где показала себя до и после того, как привела себя в форму.

Дочь Абрамовича София. Фото: instagram.com/sofiaabramov1ch/
Дочь Абрамовича София. Фото: instagram.com/sofiaabramov1ch/
Дочь Абрамовича София. Фото: instagram.com/sofiaabramov1ch/

Пользователи оценили усилия Софии, которой удалось избавиться от лишних килограммов. Они нашли, что девушка великолепно выглядит и засыпали ее комплиментами.

Напомним, что София является третьим по счету ребенком Абрамовича от брака с с Ириной Маландиной. Девушка окончила лондонский Колледж Ройял-Холлоуэй по специальности менеджмент и маркетинг. Она обожает конный спорт и даже принимала участие в состязаниях, напоминает сайт Dni.ru.

Дочь Абрамовича София. Фото: instagram.com/sofiaabramov1ch/
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Севшая на диету дочь Абрамовича показала результаты похудания
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