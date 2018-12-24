Севшая на диету дочь Абрамовича показала результаты похудания

Наследница олигарха решила привести себя в форму полгода назад. У себя в соцсети девушка продемонстрировала свои успехи.

Дочь Романа Абрамовича София в глазах многих напоминала тургеневскую барышню. Девушка всегда была этакой пышечкой, как говорят в народе — «кровь с молоком». Однако самой наследнице олигарха каноны красоты XIX века явно наскучили и она решила привести себя в соответствии с современными стандартами.

София села на жесткую диету и стала активно заниматься в спортзале. Спустя полгода дочь предпринимателя порадовала своих подписчиков достигнутыми результатами. У себя на страничке в соцсети она опубликовала фото, где показала себя до и после того, как привела себя в форму.

Пользователи оценили усилия Софии, которой удалось избавиться от лишних килограммов. Они нашли, что девушка великолепно выглядит и засыпали ее комплиментами.

Напомним, что София является третьим по счету ребенком Абрамовича от брака с с Ириной Маландиной. Девушка окончила лондонский Колледж Ройял-Холлоуэй по специальности менеджмент и маркетинг. Она обожает конный спорт и даже принимала участие в состязаниях, напоминает сайт Dni.ru.