Севшая на диету дочь Абрамовича показала результаты похудания
Наследница олигарха решила привести себя в форму полгода назад. У себя в соцсети девушка продемонстрировала свои успехи.
София села на жесткую диету и стала активно заниматься в спортзале. Спустя полгода дочь предпринимателя порадовала своих подписчиков достигнутыми результатами. У себя на страничке в соцсети она опубликовала фото, где показала себя до и после того, как привела себя в форму.
Пользователи оценили усилия Софии, которой удалось избавиться от лишних килограммов. Они нашли, что девушка великолепно выглядит и засыпали ее комплиментами.
Напомним, что София является третьим по счету ребенком Абрамовича от брака с с Ириной Маландиной. Девушка окончила лондонский Колледж Ройял-Холлоуэй по специальности менеджмент и маркетинг. Она обожает конный спорт и даже принимала участие в состязаниях, напоминает сайт Dni.ru.
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