Светлане Светиковой приснился странный сон с участием Леонида Агутина

Звездная певица удивилась и обрадовалась одновременно.

Известная певица Светлана Светикова на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что ей приснился странный и дурацкий сон, в котором одну из главных ролей сыграл музыкант и певец Леонид Агутин. Светиковой приснилось, что в один из дней она открыла Instagram, а там ее отметил как раз Леонид Агутин. Она одновременно удивилась и обрадовалась. Светикова зашла на аккаунт Агутина, однако пост оказался фейком. Однако у этого фейка оказалось миллион подписчиков.

«Начинаю листать фотографии в недоумении, а там — все фотографии с вульгарно раздвинутыми ногами. Так ещё, судя по присутствию огромного щекастого лица, период «постфабричный». И комментарии такие мерзкие. Зато миллион подписчиков. Я, безусловно, делаю выводы. Вот что мне снится. Как говорит моя мама: «К чему бы это?» — спросила своих подписчиков Светикова.

«К открытости и множеству разговоров по душам», «Не надо вульгарных ног. Важно не количество, а качество подписчиков. Наберете миллион и больше. Вы красотка!» «Советую рассказывать сон кому-то вживую. И сон раскрывается. Во время рассказа четко осознаёшь, что твоё подсознание говорит», Действительно символично. Не нужен такой миллион!», — заметили в комментариях многочисленные подписчики Светланы Светиковой.