Топалов в новом клипе показал сына и самые важные моменты в отношениях с Тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов долгое время скрывали свои отношения от общественности, но потом певец сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Влюбленные обручились этим летом за границей. Вскоре стало известно, что телеведущая ждет первенца. В октябре пара тайно расписалась в ЗАГСе, а 5 декабря Тодоренко и Топалов стали родителями. У них родился сын. Уже через несколько дней певец забрал возлюбленную и ребенка из роддома.
Однако для поклонников самыми трогательными кадрами стали не те, что были сделаны в ЗАГСе, а те, где влюбленные гуляют с сыном. В конце клипа Топалов и Тодоренко показали ножки своего наследника в теплых носочках. Пока влюбленные скрывают лицо мальчика. Пользователи соцсети пришли в восторг от ролика. Многие признались, что видео их растрогало до слез. Напомним, что чувства у Влада и Регины зародились друг к другу, когда они сыграли влюбленных в спектакле Сергея Роста «Заложи жену в ломбард» в 2017 году.