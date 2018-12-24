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Топалов в новом клипе показал сына и самые важные моменты в отношениях с Тодоренко

Топалов в новом клипе показал сына и самые важные моменты в отношениях с Тодоренко Регина Тодоренко и Влад Топалов. фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Певец подарила жене песню. В видео он продемонстрировал, как делал предложение своей возлюбленной, поделился кадрами из ЗАГСа и с прогулки с наследником.

Регина Тодоренко и Влад Топалов долгое время скрывали свои отношения от общественности, но потом певец сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Влюбленные обручились этим летом за границей. Вскоре стало известно, что телеведущая ждет первенца.  В октябре пара тайно расписалась в ЗАГСе, а 5 декабря  Тодоренко и Топалов стали родителями. У них родился сын. Уже через несколько дней певец забрал возлюбленную и ребенка из роддома.

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Первые дни Регина ничего не говорила о том, что родила малыша. Лишь несколько дней назад ее супруг поделился первым видео с новорожденным. А в этот понедельник Топалов представил свой новый клип на песню «Орел или решка», которую подарил возлюбленной на рождение сына. В видео он собрал самые важные моменты в отношениях с Тодоренко. Певец показал, как узнал о том, что станет папой. Телеведущая преподнесла ему коробочку с положительным тестом на беременность. Также артист поделился кадрами, на которых встает перед избранницей на одно колено и просит стать его женой.

Топалов и Тодренко показали ножки сына
Топалов и Тодренко показали ножки сына. фото: кадр из видео

Однако для поклонников самыми трогательными кадрами стали не те, что были сделаны в ЗАГСе, а те, где влюбленные гуляют с сыном. В конце клипа Топалов и Тодоренко показали ножки своего наследника в теплых носочках. Пока влюбленные скрывают лицо мальчика. Пользователи соцсети пришли в восторг от ролика. Многие признались, что видео их растрогало до слез. Напомним, что чувства у Влада и Регины зародились друг к другу, когда они сыграли влюбленных в спектакле Сергея Роста «Заложи жену в ломбард» в 2017 году.

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Влад ТопаловРегина Тодоренко

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Топалов в новом клипе показал сына и самые важные моменты в отношениях с Тодоренко
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