Чиновники рассказали об упавшем в Хабаровском крае метеорите

Небесное тело снесло вершину сопки, утверждают местные власти.

Неожиданная новость пришла из Хабаровского края. Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов утверждает, что несколько дней назад на территории региона упал крупный метеорит и снес вершину сопки, скала с которой перекрыла русло реки Бурея. Это, в свою очередь, может привести к подтоплению близлежайших поселений.

По словам Маслова, из-за безлюдности места, где случилось ЧП, о происшествии стало известно не сразу.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, сейчас к месту выдвинулись две группы, одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области», — цитирует чиновника ИА «Хабаровский край сегодня».

Тем временем, в Интернете не появилось ни одного видео, которое бы свидетельствовало о необычных небесных явлениях в тот день. Это вызвало у многих комментаторов сомнения в том, что в Верхнебуреинском районе упал метеорит.

«Это оползень, метеорит бы зафиксировали еще в космосе﻿», «Вон челябинский метеорит летел через всю Россию как второе солнце. а тут никто ничего не видел и не слышал», — пишут комментаторы под видео о последствиях падения метеорита на YouTube.

Стоит отметить, что ни в NASA, ни в российских ведомствах о падении метеорита в Хабаровском крае в эти дни ничего не говорили.

Напомним, что в феврале 2013 года в Челябинске упал метеорит. Яркую вспышку видели в соседней Свердловской области и в Казахстане. Более полутора тысяч людей были ранены от осколков окон и стекол, которые выбило взрывной волной.