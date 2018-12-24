Еще один талант: Александр Васильев исполнил рождественскую песню

Историк моды решил поднять настроение поклонникам.

Александр Васильев известный историк моды. Уже не первый год он также ведет передачу «Модный приговор». Часто телеведущий дает советы не только обычным людям, но и звездам. Не так давно он разобрался в гардеробе модели Ольги Зуевой. Эксперт отметил, что в нарядах девушки нет ничего вульгарного, а также, что каждый ее образ продумал до мелочей. Работой Васильева восхищаются не только его коллеги, но артисты. Недавно Надежда Кадышева призналась, что ей нравится все, что говорит историк моды, а также высокий стиль, который он несет в общество.

больше по теме Александр Васильев показал архивное фото, которое было сделано в год его свадьбы Историк моды Александр Васильев поделился с поклонниками редкой фотографией из личного архива.

Перед праздниками Александр Александрович отправился в Варшаву. В своем микроблоге в понедельник он разместил видео, на котором зажигательно танцует и исполняет популярную рождественскую песню Jingle Bells. Мужчина облачен в золотой пиджак, белую рубашку и темные брюки. Видно, что кадры были сделаны ранее во время съемок «Модного приговора». Васильев решил поделиться своим праздничным настроением. «Merry Christmas», — написал он. Поклонники пришли в восторг от короткого ролика. Многие восхитились артистическими способностями историка моды.

«Какая прелесть, какой изумительный голосок», «Вы так чудно поете! Прекрасная песенка, позитив, подняли настроение!», «Какой вы, оказывается, озорник!», «Еще один талант», — прокомментировали видео пользователи соцсети. Позже Васильев поздравил всех с наступающим католическим Рождеством. Он записал видео в оранжерее Королевского театра в Варшаве. Эксперт в области моды пожелал своим подписчикам счастья, добра, мира над головой и счастья.