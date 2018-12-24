Еще один талант: Александр Васильев исполнил рождественскую песню
Александр Васильев известный историк моды. Уже не первый год он также ведет передачу «Модный приговор». Часто телеведущий дает советы не только обычным людям, но и звездам. Не так давно он разобрался в гардеробе модели Ольги Зуевой. Эксперт отметил, что в нарядах девушки нет ничего вульгарного, а также, что каждый ее образ продумал до мелочей. Работой Васильева восхищаются не только его коллеги, но артисты. Недавно Надежда Кадышева призналась, что ей нравится все, что говорит историк моды, а также высокий стиль, который он несет в общество.
«Какая прелесть, какой изумительный голосок», «Вы так чудно поете! Прекрасная песенка, позитив, подняли настроение!», «Какой вы, оказывается, озорник!», «Еще один талант», — прокомментировали видео пользователи соцсети. Позже Васильев поздравил всех с наступающим католическим Рождеством. Он записал видео в оранжерее Королевского театра в Варшаве. Эксперт в области моды пожелал своим подписчикам счастья, добра, мира над головой и счастья.