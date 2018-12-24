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Канделаки написала некролог…о себе

Канделаки написала некролог…о себе ТИНА КАНДЕЛАКИ / ФОТО: GLOBALLOOK.COM
Известная телеведущая, о которой, порой, ходят слухи, решила расставить все точки над «i».

Имя Тины Канделаки хоть и не такой частый «гость» в новостных лентах, однако время от времени ее персону все же вспоминают. Одно время в СМИ появились сообщения, что она подарила свои апартаменты, площадью 340 квадратных метров, своему сыну Леонитию.

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Свое решение телезвезда объяснила просто. Она отметила, что она не обладает огромными суммами денег и ее главная цель — забота о своих наследниках. Адвокаты порекомендовали ей поделить имущество, которое она нажила до второго замужества, между детьми и именно поэтому она переписала квартиру на Леонтия и речь о подарке не шла.

Сейчас Тина счастлива в браке за директором по особым поручениям «Ростеха» Василием Бровко. Так как супруг телеведущей является публичным человеком, то вся информация о ее доходах имеется в открытом доступе.

Канделаки также сделала неожиданное признание, что написала некролог… о себе. Она поведала, что сделала это по настоянию известного коуча Гора Нахапетяна. Как выяснилось, подобный тренинг рекомендуется для активных людей, чтобы определить цель, которую следует достичь. Написание некролога помогает расписать задачи и этапы для достижения конечного результата, пишут сайты Dni.ru и журнал Starhit.

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Канделаки написала некролог…о себе
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