НОВОСТИ

Тимати и Алена Шишкова воссоединились на новогодние праздники ради дочери Алисы

Тимати и Алена Шишкова воссоединились на новогодние праздники ради дочери Алисы @missalena.92
На семейных фотографиях пара выглядит умиротворенной и довольной.

Модель Алена Шишкова, которая родила известному рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) дочку Алису, опубликовала совместные фотографии. На них Тимати и Шишкова предстали с дочкой Алисой и мамой музыканта Симоной Юнусовой. Вместе они попозировали в домашней обстановке на фоне украшенной елочки.

«С наступающим», — лаконично подписала пост бьюти-блогер.

Поклонники модели отметили, что пара выглядит гармоничной и довольной на этих фотографиях, а большее всего радости в глазах маленькой Алисы, которая счастлива, что все близкие рядом. Как известно, сейчас рэпер встречается с моделью Анастасией Решетовой, однако с Аленой они остались в дружеских отношениях и стараются общаться максимально корректно ради общей дочки. Правда, пока родители строят карьеру и личную жизнь, больше всего воспитанием девочки занимается ее бабушка Симона. Алена этому не противится и даже не раз писала трогательные слова признательности несостоявшейся свекрови. Впрочем многие поклонники Шишковой заметили, что бывшие возлюбленные смотрятся очень хорошо вместе и выразили надежду, что они еще будут вместе.

«Все ещё надеюсь, что они будут вместе», «Сделайте подарок всем на Новый год -объявите о перемирии. Мне кажется, почти, все кто знают вас, хотят, чтобы вы помирились», «Вот таким составом ваша семья», — написали фолловеры Алены в комментариях.

Вам может быть интересно:
Цвет настроения черный: дочка Тимати пришла в «похоронном» наряде на день рождения внука Винокура Дочка Тимати играет с оружием Дочка Тимати голодает по несколько дней
Тэги:
Алена Шишковадочка ТиматиСимона ЮнусоваТимати

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тимати и Алена Шишкова воссоединились на новогодние праздники ради дочери Алисы
Интересно?
Поделись с друзьями: