Тимати и Алена Шишкова воссоединились на новогодние праздники ради дочери Алисы

На семейных фотографиях пара выглядит умиротворенной и довольной.

Модель Алена Шишкова, которая родила известному рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) дочку Алису, опубликовала совместные фотографии. На них Тимати и Шишкова предстали с дочкой Алисой и мамой музыканта Симоной Юнусовой. Вместе они попозировали в домашней обстановке на фоне украшенной елочки.

«С наступающим», — лаконично подписала пост бьюти-блогер.

Поклонники модели отметили, что пара выглядит гармоничной и довольной на этих фотографиях, а большее всего радости в глазах маленькой Алисы, которая счастлива, что все близкие рядом. Как известно, сейчас рэпер встречается с моделью Анастасией Решетовой, однако с Аленой они остались в дружеских отношениях и стараются общаться максимально корректно ради общей дочки. Правда, пока родители строят карьеру и личную жизнь, больше всего воспитанием девочки занимается ее бабушка Симона. Алена этому не противится и даже не раз писала трогательные слова признательности несостоявшейся свекрови. Впрочем многие поклонники Шишковой заметили, что бывшие возлюбленные смотрятся очень хорошо вместе и выразили надежду, что они еще будут вместе.

«Все ещё надеюсь, что они будут вместе», «Сделайте подарок всем на Новый год -объявите о перемирии. Мне кажется, почти, все кто знают вас, хотят, чтобы вы помирились», «Вот таким составом ваша семья», — написали фолловеры Алены в комментариях.