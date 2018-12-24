Московский депутат похвастался, что ни разу не ходил на концерт Ольги Бузовой
Феномен Ольги Бузовой не дает покоя многим российским деятелям культуры и искусства. Не могут они понять народной любви к поющей ведущей. Даже маститым деятелям пришлось ознакомиться с творчеством девушки, чтобы, если не быть в тренде, то хотя бы иметь элементарное представление о том, что это за явление в отечественном шоу-бизнесе. Недавно Ольгу вновь затронули в ключе темы о деградации молодежи.
На заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям начальник кадров Московского государственного театра «Ленком» Галина Волкова пожаловалась, что уровень культуры среди молодежи катастрофически падает. По ее словам, люди вместо того, чтобы культурно просвещаться и духовно обогащаться за счет посещения театров, в массовом порядке платят деньги за концерты Ольги Бузовой и группы «Ленинград».
«Не надо всех обобщать и говорить, что все ходят на концерты группы «Ленинград» и Бузовой. Я ни разу, например, не был. Даже не знаю, повезло или нет», — приводит слова Платонова агентство новостей «Москва».