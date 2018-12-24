Московский депутат похвастался, что ни разу не ходил на концерт Ольги Бузовой

Народный избранник не согласен, что молодежь готова променять театр на поющую ведущую.

Феномен Ольги Бузовой не дает покоя многим российским деятелям культуры и искусства. Не могут они понять народной любви к поющей ведущей. Даже маститым деятелям пришлось ознакомиться с творчеством девушки, чтобы, если не быть в тренде, то хотя бы иметь элементарное представление о том, что это за явление в отечественном шоу-бизнесе. Недавно Ольгу вновь затронули в ключе темы о деградации молодежи.

На заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям начальник кадров Московского государственного театра «Ленком» Галина Волкова пожаловалась, что уровень культуры среди молодежи катастрофически падает. По ее словам, люди вместо того, чтобы культурно просвещаться и духовно обогащаться за счет посещения театров, в массовом порядке платят деньги за концерты Ольги Бузовой и группы «Ленинград».

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Однако с таки утверждением не согласился вице-спикер гордумы столицы Владимир Платонов, который посчитал, что слава о популярности и повышенный интерес к сим персонам преувеличен. Он попросил не утрировать и не выступать от имени всех жителей страны.

«Не надо всех обобщать и говорить, что все ходят на концерты группы «Ленинград» и Бузовой. Я ни разу, например, не был. Даже не знаю, повезло или нет», — приводит слова Платонова агентство новостей «Москва».