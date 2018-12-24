«Неутомимый человек»: Алла Пугачева поздравила Билана с 37-летием

Певец и актер Дима Билан отмечает день рождения. Представители отечественного шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям Аллы Пугачевой.

Примадонна отечественного шоу-бизнеса не забыла поздравить Диму Билана с днем рождения, ему исполнилось 37 лет. Он родился 24 декабря 1981 года в небольшом городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесской автономной области, позже семья артиста перебралась в город Майский Кабардино-Балкарии, там Дима, тогда еще Виктор и пошел в первый класс. Примечательно, что исполнитель настолько свыкся со своим сценическим псевдонимом, что со временем принял решение сменить имя и фамилию, став Димой Биланом и по официальным документам. А в родном городе артиста помнили, как Виктора Белана.

Верные почитатели и коллеги певца по творческой сцене поспешили поздравить исполнителя с личным праздником, о дне рождении Димы Билана вспомнила и Алла Пугачева , которые посветила ему строки в своем микроблоге, опубликовав совместное фото с кумиром молодежи. «С Днём Рождения, талантливый и неутомимый человек!!!» — отметила певица.

К слову, сама Алла Борисовна будет отмечать 70-летний юбилей в апреле. В окружении певицы поговаривают, что артистка уже приступила к репетициям. Праздничный концерт Пугачевой должен состояться в Кремлевском дворце. Певица исполнит новые композиции после длительно перерыва. Артистка отказалась от гастрольной деятельности и стала больше времени уделять семье.