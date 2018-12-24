Айза Анохина помогает Рите Дакоте устроить личную жизнь на Бали

Бывшая жена рэпера Гуфа хочет, чтобы ее подруга начала встречаться с серфером и осталась жить на острове.

Рита Дакота этой осенью пережила болезненный развод с Владом Соколовским. Причиной расставания пары, которую многие считали идеальной, стали многочисленные измены Влада. Им все же удалось мирно поделить совместно нажитое имущество. Также певица не запрещает экс-возлюбленному проводить время с их дочерью Мией, которой в октябре исполнился один год. Первые два месяца Дакота сильно переживала из-за случившегося, а затем погрузилась в работу. Однако недавно она призналась, что влюблена. Девушка не уверена, что у нее что-то получится с этим молодым человеком, так как они пока даже не встречаются.

На прошлой неделе певица вместе со своей подругой Айзой Анохиной стала гостьей передачи «Пятница с Региной». Рита, как и ее подруга любит проводить время на Бали. Айза уже давно переехала жить на остров и лишь иногда приезжает на родину. Во время беседы с Региной Тодоренко она поведала, что для поездки на Бали с ребенком нужно взять только хорошую косметику и няню. Также лучше привезти с собой одноразовые пеленки, но их можно приобрести и на острове в магазинах для животных. Айза во время беседы с ведущей обмолвилась, что помогает Дакоте устроить ее личную жизнь.

Рита призналась, что тоже хочет переехать жить на райский остров. «Она парня присмотрела», — заявила Айза в этот момент. Певица отметила, что это неправда. «Нет у нее парня, но мы движемся в правильном направлении. Я хочу, чтобы моя подруга жила по соседству со мной, поэтому…», — Анохина не успела закончить фразу, так как ее перебила подруга. «Поэтому она знакомит меня с серферами», — добавила Рита. Она также рассказала, каким должен быть ее возлюбленный: «Хороший, мужественный, семейный, домашний и не тщеславный домосед».

Напомним, что Айза ранее состояла в браке с рэпером Гуфом. Она помогла ему побороть наркотическую зависимость, а также родила от него первенца — сына Сэма. Однако это не спасло их брак, и они развелись. Уже два года бьюти-блогер и певица состоит в отношениях с серфером Дмитрием, которому подарила сына Элвиса. Дакота в свою очередь сыграла свадьбу с Соколовским в 2015 году. Они также обвенчались. Теперь певица хочет пройти обряд развенчания.