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Из-за давки на концерте Макса Коржа девушка получила травму грудной клетки

Из-за давки на концерте Макса Коржа девушка получила травму грудной клетки Макс Корж / фото: instagram.com
Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Неприятный инцидент произошел на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Во время выступления началась давка. Одна из девушек получила закрытую травму грудной клетки. После концерта она обратилась в приемный покой одной из городских больниц города на Неве. Через какое-то время девушка покинула приемный покой. Сейчас медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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Отметим, что на концертах Макса Коржа и ранее случались давки. Так, однажды во время концерта в столице Башкирии Уфе Макс Корж прямо со сцены прыгнул в зрительный зал. Одна из девушек этого, судя по всему, не ожидала и потеряла сознание. Добавим, что в Уфе также произошла давка, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что концерты Макса Коржа проходят, как правило, очень ярко. Зрители на них очень сильно беснуются. Сам певец всячески заводит толпу. Получить травму на таких выступлениях не составляет большого труда.

Макс Корж — один из самых известных белорусских исполнителей. В детстве родители отдали его в музыкальную школу. Путь к славе у Коржа был очень непрост. Он создал с друзьями группу, которая, однако, долго не просуществовала. Затем он пробовал писать композиции для других исполнителей, но его композиции особым спросом не пользовались. В 2012 году вышла песня «Небо поможет нам», благодаря которой Коржа узнали далеко за пределами Белоруссии. На его недавнем концерте в Санкт-Петербурге собралось 12 тысяч зрителей.

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Из-за давки на концерте Макса Коржа девушка получила травму грудной клетки
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