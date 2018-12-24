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Бородина объяснила, почему не стала использовать имена старших детей для бизнеса

Бородина объяснила, почему не стала использовать имена старших детей для бизнеса Бородина ответила на критику названия ее детского клуба. www.instagram.com
Ведущая заявила, что ее члены семьи не нуждаются в таком подтверждении любви.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина ответила на критику по поводу названия ее детского центра. Бородина накануне открыла клуб для детей и родителей, который получил название «ТейкаБум» в честь ее младшей дочери. Фанаты раскритиковали такой выбор, отметив, что старшие дети чувствуют себя ущемленными в этом случае.

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Бородина выложила в свой Instagram фото Мары и Омара, отметив, что они самодостаточные, и им это не нужно. «Кто-то начал писать, а почему не ТейкаАмаМаруБум? Да потому что это глупо обращать на такие вещи внимание, мои дети достаточно самодостаточные в этом плане», — написала Бородина.

Она добавила, что детям не нужны имена в названиях, чтобы они понимали, что их любят. Кроме того, Бородина заявила, что дети чувствуют любовь не через подарки и статусы, а через заботу, любовь и тепло в доме. Не все поклонники поддержали Бородину, многие в комментариях отметили, что все равно уверены, что это было неправильно по отношению к другим детям. 

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Ксения Бородина

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Бородина объяснила, почему не стала использовать имена старших детей для бизнеса
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