Бородина объяснила, почему не стала использовать имена старших детей для бизнеса

Ведущая заявила, что ее члены семьи не нуждаются в таком подтверждении любви.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина ответила на критику по поводу названия ее детского центра. Бородина накануне открыла клуб для детей и родителей, который получил название «ТейкаБум» в честь ее младшей дочери. Фанаты раскритиковали такой выбор, отметив, что старшие дети чувствуют себя ущемленными в этом случае.

Бородина выложила в свой Instagram фото Мары и Омара, отметив, что они самодостаточные, и им это не нужно. «Кто-то начал писать, а почему не ТейкаАмаМаруБум? Да потому что это глупо обращать на такие вещи внимание, мои дети достаточно самодостаточные в этом плане», — написала Бородина.

Она добавила, что детям не нужны имена в названиях, чтобы они понимали, что их любят. Кроме того, Бородина заявила, что дети чувствуют любовь не через подарки и статусы, а через заботу, любовь и тепло в доме. Не все поклонники поддержали Бородину, многие в комментариях отметили, что все равно уверены, что это было неправильно по отношению к другим детям.