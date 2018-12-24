Бородина объяснила, почему не стала использовать имена старших детей для бизнеса
Ведущая заявила, что ее члены семьи не нуждаются в таком подтверждении любви.
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина ответила на критику по поводу названия ее детского центра. Бородина накануне открыла клуб для детей и родителей, который получил название «ТейкаБум» в честь ее младшей дочери. Фанаты раскритиковали такой выбор, отметив, что старшие дети чувствуют себя ущемленными в этом случае.
Она добавила, что детям не нужны имена в названиях, чтобы они понимали, что их любят. Кроме того, Бородина заявила, что дети чувствуют любовь не через подарки и статусы, а через заботу, любовь и тепло в доме. Не все поклонники поддержали Бородину, многие в комментариях отметили, что все равно уверены, что это было неправильно по отношению к другим детям.
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