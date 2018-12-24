Поклонникам возвращают деньги за билеты на концерт Пугачевой
В апреле в Кремле должен пройти грандиозный концерт Аллы Пугачевой. Знаменитая артистка, которая оставила сцену несколько лет назад, даст сольное выступление в честь своего 70-летия. Ажиотаж вокруг предстоящего мероприятия уже начался: поклонники бросились скупать билеты, но, как оказалось, далеко не все смогут попасть на юбилейный вечер звезды, даже заплатив за это.
К слову, в свободной продаже билетов уже нет. Сбой на сайте произошел в тот самый момент, когда их разобрали перекупщики. Чтобы получить на руки заветный квиточек, покупателям придется выложить спекулянтам от 45 тысяч рублей за места на 25-м ряду до 150 тысяч за места на первом, тогда как начальная стоимость билетов варьировалась от демократичных 2,5 тысячи до 70 тысяч рублей. Как отмечает «СтарХит», перекупщики активизировались даже на страничке Пугачевой в Instagram, но теперь ее выступление недостаточно состоятельные поклонники вживую не увидят.