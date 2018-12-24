Боярский отреагировал на пародию песни «Зеленоглазое такси» в исполнении Гарика Харламова

«Главный мушкетер страны» считает, что ничего плохого юморист сделать не может.

Несколько дней назад на своей страничке в социальной сети Instagram известный шоумен Гарик Харламов разместил пародию на хит Михаила Боярского «Зеленоглазое такси». В песне он обращается к пиявке. Получилось достаточно смешно, но в какой-то мере обидно по отношению к автору хита.

За короткий промежуток времени песня собрала полтора миллиона просмотров в Сети. Правда, часть пользователей возмутились, что Харламов испортил своим пением, а главное словами, легендарный хит Михаила Боярского.

Сам Боярский признался, что пока пародию на свою композицию не слушал, но постарается обязательно это сделать. Он заметил, что прекрасно осведомлен о творчестве Гарика Харламова, поэтому считает, что тот ничего плохого ему сделать своей композицией не может. Боярский знает Харламова как человека с юмором. Он добавил, что никаких претензий у него к Харламову нет, сообщает «Пятый канал».