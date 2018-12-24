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Боярский отреагировал на пародию песни «Зеленоглазое такси» в исполнении Гарика Харламова

Боярский отреагировал на пародию песни «Зеленоглазое такси» в исполнении Гарика Харламова Михаил Боярский. Фото: Global Look Press
«Главный мушкетер страны» считает, что ничего плохого юморист сделать не может.

Несколько дней назад на своей страничке в социальной сети Instagram известный шоумен Гарик Харламов разместил пародию на хит Михаила Боярского «Зеленоглазое такси». В песне он обращается к пиявке. Получилось достаточно смешно, но в какой-то мере обидно по отношению к автору хита.

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Гарик Харламов перепел хит Михаила Боярского «Зеленоглазое такси»Юморист заметил, что у него с «мушкетёром» очень похожие голоса.

За короткий промежуток времени песня собрала полтора миллиона просмотров в Сети. Правда, часть пользователей возмутились, что Харламов испортил своим пением, а главное словами, легендарный хит Михаила Боярского.

Сам Боярский признался, что пока пародию на свою композицию не слушал, но постарается обязательно это сделать. Он заметил, что прекрасно осведомлен о творчестве Гарика Харламова, поэтому считает, что тот ничего плохого ему сделать своей композицией не может. Боярский знает Харламова как человека с юмором. Он добавил, что никаких претензий у него к Харламову нет, сообщает «Пятый канал».

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Тэги:
"Зеленоглазое такси"Гарик ХарламовМихаил Боярский

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Боярский отреагировал на пародию песни «Зеленоглазое такси» в исполнении Гарика Харламова
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