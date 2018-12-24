Певица Ханна рассказала, сколько стоят роды в США

Девушка стала мамой этой осенью. По настоянию супруга она родила первенца за границей.

Певица Ханна уже три года состоит в браке с гендиректором лейбла Black Star Павлом Курьяновым. В сентябре этого года девушка подарила своему мужу первенца. Малышка появилась на свет в одной из американских клиник. Пока родители скрывают имя девочки и не показывают ее лицо общественности. Отметим, что артистка быстро пришла в форму после родов. Уже через две недели она похвасталась стройной фигурой в купальнике.

больше по теме Недавно ставшая мамой певица Ханна демонстрирует идеальную фигуру в купальнике Певица Ханна чуть больше месяца назад стала мамой. Уже сейчас артистка демонстрирует стройные формы.

На днях Ханна стала гостьей праздничного выпуска передачи «Пятница с Региной». В беседе с Региной Тодоренко, которая несколько недель назад тоже стала мамой, она рассказала о родах в США. «У меня так получилось, что муж решил, что мы будем рожать там. Он даже меня не спрашивал. Он сказал о том, что если я останусь в Москве, то буду работать до последнего и роды на съемках мне не очень нужны. Мы уехали, когда я была на седьмом месяце беременности. На самом деле я не брала ничего, кроме кроссовок, пары туник и купальника. И все что я делала, это гуляла и плавала в океане», — поделилась певица. По словам девушки, последние месяцы перед родами очень быстро пролетели.

«Я не знаю на сколько было хорошо то, как рожала я. Да, мне попадались какие-то очень позитивные люди и даже роды у меня были под мои песни. Они узнали, что я певица и включили мою музыку и пели. Было настолько весело и позитивно. Когда ребенок рождается, то они говорят: „Welcome“. Все настолько позитивно и эмоционально. Они так делают тебя расслабленной и позитивно настроенной, поэтому это невозможно забыть. Роды в Америке варьируются от пяти тысяч долларов до десяти тысяч долларов. Это зависит от врача и от клиники, в который ты рожаешь», — добавила Ханна. Она отметила, что не стала брать с собой на роды супруга. Певица отказалась от партнерских родов, так как хотела, чтобы Павел увидел уже самого ребенка, а не процесс родов.

Артистка не поддалась на уговоры Регины. Она не стала рассекречивать имя дочери. «Оно красивое, оно длинное и начинается на букву „А“. Еще у этого имени нет сокращенного имени», — приоткрыла завесу тайны Ханна. Она пояснила, что пока хранит имя наследницы в секрете из-за родных, которые скептически относятся к соцсетям и не хотят, чтобы сейчас малышку подвергали критике. В будущем девушка пообещала, что озвучит имя девочки.