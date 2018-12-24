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Шаляпин привел Виталину Цымбалюк-Романовскую на премьеру мюзикла «Вокруг света за Новый год»

Шаляпин привел Виталину Цымбалюк-Романовскую на премьеру мюзикла «Вокруг света за Новый год» Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: пресс-служба мюзикла "Вокруг света на Новый год")
Выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин и экс-супруга актера Армена Джигарханяна - пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стали все чаще появляться вместе на публике.

Певец Прохор Шаляпин стал все чаще выводить в свет бывшую супругу Армена Джигарханяна. Так, с Виталиной Цымбалюк-Романовской они появились на съемках «Голубого огонька». Кроме того, пару заметили и на вручении наград Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2018». Буквально на днях экс-супруга актера в компании Шаляпина посетила премьеру мюзикла «Вокруг света за Новый год» в «Москвариуме» на ВДНХ. Среди приглашенных гостей также были замечены: Константин Хабенский, Дарья Мороз, Валерия Гай Германика, Юлия Зимина, Наталия Антонова, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Волосожар, Ирина Безрукова, МакSим, Ксения Новикова, Витас, Аркадий Укупник, Маша Малиновская и многие другие.

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Примечательно, что в представлении, помимо морских животных, были задействованы артисты различных жанров: воздушные гимнасты, акробаты, певцы, танцоры, музыканты, синхронистки и фигуристы. При этом все сложнейшие трюки цирковые артисты выполняли сами и без всякой страховки.

Виталина буквально светилась от счастья рядом с Прохором Шаляпиным (Фото: пресс-служба мюзикла «Вокруг света за Новый год»)
Певец ни на минуту не отходил от Виталины, нежно обнимая свою спутницу (Фото: пресс-служба мюзикла «Вокруг света за Новый год»)

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская с удовольствием позировали перед объективами фотокамер, наслаждаясь компанией друг друга в неформальной обстановке. Бывшая супруга Армена Джигарханяна буквально светилась от счастья, улыбаясь фотографам, которые пытались запечатлеть пианистку и ее спутника. При этом сам Шаляпин, как впрочем и Виталина уверяет, что их связывают только дружеские отношения.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпин

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Шаляпин привел Виталину Цымбалюк-Романовскую на премьеру мюзикла «Вокруг света за Новый год»
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