Кейт Миддлтон заметили за рождественским шоппингом в бюджетном магазине

Покупатели недорого магазина The Range были удивлены, когда среди стоек с распродажными товарами, заметили герцогиню Кейт Миддлтон. Она, судя по всему, искала подарки.

36-летняя Кейт, которая была с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, смешалась с толпой. Отмечается, что в магазине она набрала картинки, детские книги и материалы для художников. После этого она встала в общую очередь к кассам.

Как передает Thesun, пользователи Сети активно обсуждают снимки, предполагая, что Кейт покупала подарки для других членов королевской семьи. Отмечается, что королева любит, когда члены семьи дарят друг другу маленькие, но милые подарки на Рождество. Королевская семья известна любовью к недорогим подаркам.

Kate Middleton stuns shoppers after popping into discount store The Range to buy festive gifts 🎁 https://t.co/GWxhnalsy9 pic.twitter.com/E9pCVYznnp

— Royally_Petite 🌺 (@RoyallyPetite) 24 декабря 2018 г.