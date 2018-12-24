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Шнуров спел предновогоднюю песню со свиным носом

Шнуров спел предновогоднюю песню со свиным носом Сергей Шнуров спел предновогоднюю песню. www.instagram.com
Музыкант опубликовал видео в своем Instagram.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал предновогоднюю песню. Он выложил ролик в своем аккаунте в Instagram. На видео Шнуров поет про то, как «нажрался как свинья», и делает это с носом свиньи.

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В припеве Шнуров возмущается тем, что «праздник к нам приходит», поскольку он, по мнению музыканта, «никуда не уходил». Песня в задорном стиле «Ленинграда» поклонникам понравилась.

В комментариях многие отметили, что хотели бы, чтобы композицию можно было как-то скачать. «Срочно требую релиз в iTunes!!!», «Наконец то без политики….в своём стиле. Класс», «Как открытку буду всем отправлять», «Как всегда о насущном и актуально», «Это гениально. Наконец-то у меня есть песня для праздников», — написали в комментариях поклонники.

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Сергей Шнуров

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Шнуров спел предновогоднюю песню со свиным носом
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