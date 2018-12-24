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Звезда фильма «Мой убийца» скоропостижно скончалась в Москве

Звезда фильма «Мой убийца» скоропостижно скончалась в Москве Галине Тихоновой был всего 31 год. Кадр из фильма "Мой убийца"
Галине Тихоновой был всего 31 год.

23 декабря в российской столице скончалась подающая надежды актриса родом из якутской глубинки. Галина Тихонова умерла в возрасте 31 года в следствие тяжелого заболевания. Последнее время актриса находилась в Москве, где проходила курс лечения.

Галина родилась в отдаленном якутском селе Табага. Уже в школе девочка стала показывать блестящие способности в учебе и демонстрировать артистические данные. Она без труда поступила в Арктический государственный институт искусств и культуры, который окончила с отличием и была принята в труппу театра «Олонхо», где была задействована в ведущих спектаклях. Талантливую девушку заметили и начали снимать в кино.

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Галина снялась в картинах «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Мой убийца» и других. Также Галина сыграла главную роль в фильме «Ага» болгарского режиссера Милко Лазарова, с этой картиной она принимала участие в Берлинском фестивале «Берлинале». У Галины были большие планы, недавно она прошла обучение в японских театрах Но и Кабуки. Болезнь стала настоящим ударом для нее, семьи и коллег. У Галины остался маленький ребенок. Похоронят ее на сельском кладбище на малой родине, сообщает News.ykt.ru.

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актрисасмерть актрисыЯкутия

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Звезда фильма «Мой убийца» скоропостижно скончалась в Москве
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