Звезда фильма «Мой убийца» скоропостижно скончалась в Москве

Галине Тихоновой был всего 31 год.

23 декабря в российской столице скончалась подающая надежды актриса родом из якутской глубинки. Галина Тихонова умерла в возрасте 31 года в следствие тяжелого заболевания. Последнее время актриса находилась в Москве, где проходила курс лечения.

Галина родилась в отдаленном якутском селе Табага. Уже в школе девочка стала показывать блестящие способности в учебе и демонстрировать артистические данные. Она без труда поступила в Арктический государственный институт искусств и культуры, который окончила с отличием и была принята в труппу театра «Олонхо», где была задействована в ведущих спектаклях. Талантливую девушку заметили и начали снимать в кино.