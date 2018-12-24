Готовящаяся к возвращению сына домой Милана Тюльпанова завела котенка

В семье у бывшей жены футболиста Александра Кержакова теперь живет Дарик.

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова сейчас ведет со спортсменом борьбу за сына. Пока нападающий не вернул супруге ребенка. Скорее всего, в этом деле не обойдется без вмешательства судебных приставов. Между тем в жизни у Миланы Кержаковой появилась новая любовь. Девушка завела кота, которого зовут Дарик. Скорее всего, это будет подарок для сына, который скоро должен оказаться дома с мамой.

больше по теме Милана Тюльпанова впервые за месяц увидела сына Александр Кержаков намекнул, что супруга не слишком спешила встретиться с малышом.

На своей страничке в социальной сети Instagram Милана Тюльпанова выложила снимок с красивым котенком. «Полюбить кого-то за 2 дня – реально. Знакомьтесь, это Дарик», – подписала она фотографию.

«У меня так в детстве кота звали! Сначала думали, что это котенок девочка Дашка, потом присмотрелись мальчик Дарик! Здоровья и счастья котенку и тебе Милана!», «Милана, вы молодец. Держаться по-любому, не сдавайтесь и не падайте духом. Всё образуется, это не может продолжаться бесконечно. Переживаем за вас, держитесь пожалуйста», «Какой хорошенький. Тёмочке очень понравится», — отметили в комментариях поклонники.