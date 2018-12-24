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Рианна сходила на тайное свидание с возлюбленным-миллиардером

Рианна сходила на тайное свидание с возлюбленным-миллиардером Рианна. фото: globallook.com
Папарацци застали пару на минувших выходных в Малибу.

30-летняя Рианна (Rihanna) в этом году много времени провела на Барбадосе, который является ее родиной. Она приезжала, то чтобы повеселиться на свадьбе подруги, то сама организовывала вечеринку в честь дня рождения своего дедушки. Более того, несколько месяцев назад певицу назначили послом Барбадоса, поэтому она занимается продвижением образования, туризма и инвестиций на острове. Также артистка выпускает собственную линию косметики, одежды и готовится к выпуску нового альбома.

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Несмотря на свою занятость, Рианна не одинока. Еще в прошлом году стало известно, что она встречается с бывшим возлюбленным Наоми Кэмпбелл, саудовским миллиардером, Хассаном Джамилем (Hassan Jamil). Их несколько раз ловили вместе папарацци, но этим летом появилась информация, что они расстались. Влюбленных видели на отдыхе в Мексике. Артистка тогда была чем-то очень недовольна и эмоционально отсчитывала Хассана. Однако на днях выяснилось, что они все еще встречаются. Пару фотографы подловили в Малибу.

В субботу Рианна поужинала в ресторане со своим возлюбленным. В Сеть попали снимки, на которых певица выходит из заведения вместе с телохранителем. Оказалось, что певица и ее избранник приехали по отдельности, и покинули ресторан они таким же образом. По всей видимости, влюбленные хотели, чтобы об их свидании никто не узнал, но папарацци были очень бдительными. Добавим, что для романтического вечера Рианна выбрала кружевной топ, темные брюки и бежевое пальто. Пока ни певица, ни Хасан не объявляли официально о своих отношениях. Ранее американская звезда в одном из интервью призналась, что наконец-то занялась своей личной жизнью. Она не стала называть имя своего избранника, но отметила, что благодаря ему стала тратить время и силы не только на работу, но и на себя.

 

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Тэги:
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Рианна сходила на тайное свидание с возлюбленным-миллиардером
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