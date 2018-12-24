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Продюсер шоу «Бородина против Бузовой» рассказала об отношениях ведущих вне студии

Продюсер шоу «Бородина против Бузовой» рассказала об отношениях ведущих вне студии кадр программы "Бородина против Бузовой"
Татьяна Светлова уверяет, что Ольга и Ксения нормально общаются в жизни.

Ксения Бородина изначально была ведущая реалити-шоу «Дом-2». Ольге Бузовой, которая дебютировала в проекте как участница, до этого статуса пришлось расти. Сейчас Ксения совмещает работу с личной жизнью – она замужем за бизнесменом Курбаном Омароавым и воспитывает дочь Марусю. Ольга же пробует себя в качестве актрисы и успешно строит карьеру певицы.

Ходят упорные слухи, что в обычной жизни Бородина и Бузова давно невзлюбили друг друга. С новой силой эти разговоры вспыхнули после запуска шоу «Бородина против Бузовой», где ведущие вынуждены пикировать и спорить, отстаивая свою точку зрения. Продюсер этого проекта Татьяна Светлова поделилась, что на самом деле творится за кулисами. По ее словам, вне телеэкранов у ведущих вполне ровные отношения.

«Ксюша любит всех участников. Она всегда готова за них бороться. Бывает, я могу написать пожестче, а она скажет это мягче. Оля тоже порой по-своему формулирует. Но она не так пропускает все происходящее через себя», — поделилась Светлова.

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Продюсер отметила, что у Бузовой, которая сама прошла через телестройку, более жесткий иммунитет. Несмотря на то, что она может всплакнуть в эфире, она воспринимает все, как истинная шоу-вумен, поэтому даже самые негативные истории видит в положительном ключе. Ей нравится сам процесс шоу. Бородина же отличается своим умением иногда остро и колко шутить.

Татьяна призналась, что в эфире между напарницами случаются в том числе и конфликтные ситуации, однако все эмоции они оставляют в студии, а в жизни своего рода соперничество не мешает им оставаться в нормальных отношениях, пишет The Village.

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Тэги:
Ксения БородинаКсения Бородина и Ольга БузоваОльга Бузасов

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Продюсер шоу «Бородина против Бузовой» рассказала об отношениях ведущих вне студии
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