Продюсер шоу «Бородина против Бузовой» рассказала об отношениях ведущих вне студии

Татьяна Светлова уверяет, что Ольга и Ксения нормально общаются в жизни.

Ксения Бородина изначально была ведущая реалити-шоу «Дом-2». Ольге Бузовой, которая дебютировала в проекте как участница, до этого статуса пришлось расти. Сейчас Ксения совмещает работу с личной жизнью – она замужем за бизнесменом Курбаном Омароавым и воспитывает дочь Марусю. Ольга же пробует себя в качестве актрисы и успешно строит карьеру певицы.

Ходят упорные слухи, что в обычной жизни Бородина и Бузова давно невзлюбили друг друга. С новой силой эти разговоры вспыхнули после запуска шоу «Бородина против Бузовой», где ведущие вынуждены пикировать и спорить, отстаивая свою точку зрения. Продюсер этого проекта Татьяна Светлова поделилась, что на самом деле творится за кулисами. По ее словам, вне телеэкранов у ведущих вполне ровные отношения.

«Ксюша любит всех участников. Она всегда готова за них бороться. Бывает, я могу написать пожестче, а она скажет это мягче. Оля тоже порой по-своему формулирует. Но она не так пропускает все происходящее через себя», — поделилась Светлова.

Продюсер отметила, что у Бузовой, которая сама прошла через телестройку, более жесткий иммунитет. Несмотря на то, что она может всплакнуть в эфире, она воспринимает все, как истинная шоу-вумен, поэтому даже самые негативные истории видит в положительном ключе. Ей нравится сам процесс шоу. Бородина же отличается своим умением иногда остро и колко шутить.

Татьяна призналась, что в эфире между напарницами случаются в том числе и конфликтные ситуации, однако все эмоции они оставляют в студии, а в жизни своего рода соперничество не мешает им оставаться в нормальных отношениях, пишет The Village.