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«Песня года 1993»: Аллегрова показала фото с Пугачевой и Леонтьевым 25-летней давности

«Песня года 1993»: Аллегрова показала фото с Пугачевой и Леонтьевым 25-летней давности фото: Global Look Press
Народная артистка России, эстрадная певица Ирина Аллегрова показала Аллу Пугачеву в шифоновой тунике и Валерия Леонтьева в белом костюме на фото 25-летней давности.

Певица Ирина Аллегрова показала Аллу Пугачеву в шифоновой тунике и Валерия Леонтьева в белом костюме на фото 25-летней давности. Снимок был сделан на съемках «Песни года 1993», на сцене рядом с Примадонной отечественного шоу-бизнеса появилась Эдита Пьеха и Виктор Чайка. К слову, сама Аллегрова позирует в кружевном платье.

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«Вспоминаем новогодние выступления. Как это было. «Песня Года 1993». С Эдитой Пьехой, Валерием Леонтьевым, Аллой Пугачевой, Виктором Чайкой», — написала в своем микроблоге Ирина Аллегрова. Отметим, что в апреле Примадонна отечественного шоу-бизнеса отметит свое 70-летие. В окружении певицы поговаривают, что исполнительница уже приступила к репетиции. Юбилейный концерт Аллы Пугачевой должен состояться в Кремлевском дворце. Певицу поддержали композитор Игорь Николаев, певица Наташа Королева, поп-король сцены Филипп Киркоров, телеведущий Максим Галкин и Кристина Орбакайте.

Алла Борисовна представит новые композиции после длительного перерыва. На протяжении нескольких лет Примадонна занималась своей семьей и воспитанием детей, отказавшись от гастрольной деятельности. У Аллы Пугачевой и Максима Галкина подрастают пятилетние близнецы Гарри и Лиза. Певица не только села на диету, сбросив лишние килограммы, но и отказалась от вредных привычек. В одном из своих интервью артистка призналась, что хочет выглядеть рядом со своими детьми мамой, а не бабушкой.

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Тэги:
Алла ПугачеваВалерий ЛеонтьевИрина АллегроваЭдита Пьеха

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«Песня года 1993»: Аллегрова показала фото с Пугачевой и Леонтьевым 25-летней давности
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