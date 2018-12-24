«Песня года 1993»: Аллегрова показала фото с Пугачевой и Леонтьевым 25-летней давности
Певица Ирина Аллегрова показала Аллу Пугачеву в шифоновой тунике и Валерия Леонтьева в белом костюме на фото 25-летней давности. Снимок был сделан на съемках «Песни года 1993», на сцене рядом с Примадонной отечественного шоу-бизнеса появилась Эдита Пьеха и Виктор Чайка. К слову, сама Аллегрова позирует в кружевном платье.
Алла Борисовна представит новые композиции после длительного перерыва. На протяжении нескольких лет Примадонна занималась своей семьей и воспитанием детей, отказавшись от гастрольной деятельности. У Аллы Пугачевой и Максима Галкина подрастают пятилетние близнецы Гарри и Лиза. Певица не только села на диету, сбросив лишние килограммы, но и отказалась от вредных привычек. В одном из своих интервью артистка призналась, что хочет выглядеть рядом со своими детьми мамой, а не бабушкой.