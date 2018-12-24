Минусы работы модели: Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парика

Британская супермодель не постеснялась предстать перед поклонниками со своей естественной прической.

Наоми Кэмбелл (Naomi Campbell) более 30 лет назад стала знаменита. Уже в подростковом возрасте она покорила мировые подиумы. Длинноногая и грациозная девушка снялась в клипах Боба Марли и Майкла Джексона. Сейчас британской супермодели 48 лет, но она не устает поражать поклонников своей красотой. Несколько дней назад девушка снялась в провокационной рекламе косметической компании Nars. Она впервые предстала на снимках топлес.

Многие считают «черную пантеру» совершенством. От нее невозможно отвести глаз. Однако накануне Наоми решила поделиться «честным» фото. Она не постеснялась показать, как выглядит без парика и с минимумом косметики на лице. Если обычно на публике Кэмпбелл появляется с длинными прямыми темно-каштановыми волосами, то в кадре у нее видны совсем редкие пряди волос, заплетенные в косы. Выпадение волос — это плачевный результат постоянных укладок, завивок и использования косметических средств. Каждая модель сталкивается с подобными проблемами, но не все об этом говорят.

Ранее Наоми в одном из интервью рассказывала, что она почти полностью облысела из-за наращивания волос. После этого девушка стала вести себя более осторожно и не подвергает свои локоны подобным негативным воздействиям. «Мне очень жаль свои волосы. Отросли ли мои волосы? Да, к счастью, они отросли. Но в то же время, многие люди в мире носят парики. Кому какое дело до этого? Я могу делать, что хочу, особенно если этого требует моя профессия», — заявляла Кэмпбелл. Поклонники поблагодарили модель за откровенность. Многие заявили, что даже без парика она выглядит бесподобно.