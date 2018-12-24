Минусы работы модели: Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парика
Наоми Кэмбелл (Naomi Campbell) более 30 лет назад стала знаменита. Уже в подростковом возрасте она покорила мировые подиумы. Длинноногая и грациозная девушка снялась в клипах Боба Марли и Майкла Джексона. Сейчас британской супермодели 48 лет, но она не устает поражать поклонников своей красотой. Несколько дней назад девушка снялась в провокационной рекламе косметической компании Nars. Она впервые предстала на снимках топлес.
Ранее Наоми в одном из интервью рассказывала, что она почти полностью облысела из-за наращивания волос. После этого девушка стала вести себя более осторожно и не подвергает свои локоны подобным негативным воздействиям. «Мне очень жаль свои волосы. Отросли ли мои волосы? Да, к счастью, они отросли. Но в то же время, многие люди в мире носят парики. Кому какое дело до этого? Я могу делать, что хочу, особенно если этого требует моя профессия», — заявляла Кэмпбелл. Поклонники поблагодарили модель за откровенность. Многие заявили, что даже без парика она выглядит бесподобно.