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Минусы работы модели: Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парика

Минусы работы модели: Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парика Наоми Кэмбелл. фото: globallook.com
Британская супермодель не постеснялась предстать перед поклонниками со своей естественной прической.

Наоми Кэмбелл (Naomi Campbell) более 30 лет назад стала знаменита. Уже в подростковом возрасте она покорила мировые подиумы. Длинноногая и грациозная девушка снялась в клипах Боба Марли и Майкла Джексона. Сейчас британской супермодели 48 лет, но она не устает поражать поклонников своей красотой. Несколько дней назад девушка снялась в провокационной рекламе косметической компании Nars. Она впервые предстала на снимках топлес.

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Многие считают «черную пантеру» совершенством. От нее невозможно отвести глаз. Однако накануне Наоми решила поделиться «честным» фото. Она не постеснялась показать, как выглядит без парика и с минимумом косметики на лице. Если обычно на публике Кэмпбелл появляется с длинными прямыми темно-каштановыми волосами, то в кадре у нее видны совсем редкие пряди волос, заплетенные в косы. Выпадение волос — это плачевный результат постоянных укладок, завивок и использования косметических средств. Каждая модель сталкивается с подобными проблемами, но не все об этом говорят.

Ранее Наоми в одном из интервью рассказывала, что она почти полностью облысела из-за наращивания волос. После этого девушка стала вести себя более осторожно и не подвергает свои локоны подобным негативным воздействиям. «Мне очень жаль свои волосы. Отросли ли мои волосы? Да, к счастью, они отросли. Но в то же время, многие люди в мире носят парики. Кому какое дело до этого? Я могу делать, что хочу, особенно если этого требует моя профессия», — заявляла Кэмпбелл. Поклонники поблагодарили модель за откровенность. Многие заявили, что даже без парика она выглядит бесподобно.

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Минусы работы модели: Наоми Кэмпбелл показала, как выглядит без парика
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