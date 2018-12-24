Родные назвали диагноз госпитализированного Сергея Юрского

Артист угодил в больницу из-за рожи – опасного инфекционного заболевания.

Стал известен диагноз народного артиста Сергея Юрского, госпитализированного накануне в одну из московских больниц. Как рассказали родные любимого миллионами зрителей актера, медики нашли у него серьезное инфекционное заболевание – рожу, эта болезнь представляет повышенную опасность для пожилых людей.

Когда Сергею Юрьевичу стало плохо, рядом с ним в доме по Гагаринскому переулку была жена Наталья Тенякова. У 83-летнего актера появилась обычная для этой болезни сыпь, поднялась температура, а в результате интоксикации началась рвота и резко подскочило кровяное давление. Актриса и ее супруг не смогли распознать болезнь самостоятельно, но дочь Дарья настояла на том, что пора вызывать бригаду скорой помощи. Врачи мгновенно поняли, что случилось с Юрским, и доставили его в медицинское учреждение, супруга Наталья Максимовна поехала вместе с мэтром и проводила его до больничной палаты.

Прогноз у медиков благоприятный, пишет «МК». Актер поправится, хотя у болезни могут быть рецидивы. Жена отмечает, что Юрский чувствует себя хорошо, и выпишется домой через один-два дня.