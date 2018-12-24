Родные назвали диагноз госпитализированного Сергея Юрского
Артист угодил в больницу из-за рожи – опасного инфекционного заболевания.
Стал известен диагноз народного артиста Сергея Юрского, госпитализированного накануне в одну из московских больниц. Как рассказали родные любимого миллионами зрителей актера, медики нашли у него серьезное инфекционное заболевание – рожу, эта болезнь представляет повышенную опасность для пожилых людей.
Прогноз у медиков благоприятный, пишет «МК». Актер поправится, хотя у болезни могут быть рецидивы. Жена отмечает, что Юрский чувствует себя хорошо, и выпишется домой через один-два дня.
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