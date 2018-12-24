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Кожевникова вошла в число знаменитостей, выбирающих наряды от Ульяны Сергеенко

Кожевникова вошла в число знаменитостей, выбирающих наряды от Ульяны Сергеенко Мария Кожевникова (Фото: Globallookpress.com)
Актриса Мария Кожевникова вслед за Верой Брежневой, Ольгой Куриленко и Натальей Водяновой примерила платье от российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

В своем микроблоге актриса Мария Кожевникова опубликовала новое фото, на котором она запечатлена на фоне новогодней ёлки. Судя по всему, мама троих сыновей во всю готовится к предстоящим праздникам. Вот уже пять лет актриса счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Супруги обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. В 2014 году на свет появился первенец пары — сын Иван, а через год Мария снова стала мамой, подарив супругу сына Максима. Имя третьего малыша, которому исполнилось полтора годика артистка продолжает держать в тайне от прессы и поклонников.

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На снимке актриса позирует в платье от российского дизайнера, наряды которого предпочитают, как отечественные, так и западные артисты, среди которых: Бейонсе, Леди Гага, Рита Ора, Вера Брежнева, Ольга Куриленко, Наталья Водянова, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак и многие другие. К числу знаменитостей, которых одевает Ульяна Сергеенко присоединилась и Мария Кожевникова. Актриса примерила платье-футляр насыщенного темно-синего оттенка с открытыми плечами и красивой линией декольте. Ткань наряда была украшена ярким принтом.

В августе экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева с семнадцатилетней дочкой Соней Киперман побывала на званом ужине в Монако. Для выхода в свет певица выбрала черное платье-бюстье, автором которого выступила Ульяна Сергеенко.

Дочка исполнительницы, которая переехала жить в Калифорнию, девушка выбрала кинематографические курсы, предпочла более закрытое платье-халат с запахом и тонким ремешком.

К слову, в платье от Ульяны Сергеенко на светском мероприятии появлялась и модель Ольга Куриленко, которая выбрала такой же наряд, как и Вера Брежнева.

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Тэги:
Вера БрежневаМария КожевниковаНаталья ВодяноваОльга КуриленкоСветлана БондарчукУльяна Сергеенко

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Кожевникова вошла в число знаменитостей, выбирающих наряды от Ульяны Сергеенко
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