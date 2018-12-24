Кожевникова вошла в число знаменитостей, выбирающих наряды от Ульяны Сергеенко
В своем микроблоге актриса Мария Кожевникова опубликовала новое фото, на котором она запечатлена на фоне новогодней ёлки. Судя по всему, мама троих сыновей во всю готовится к предстоящим праздникам. Вот уже пять лет актриса счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Супруги обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. В 2014 году на свет появился первенец пары — сын Иван, а через год Мария снова стала мамой, подарив супругу сына Максима. Имя третьего малыша, которому исполнилось полтора годика артистка продолжает держать в тайне от прессы и поклонников.
В августе экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева с семнадцатилетней дочкой Соней Киперман побывала на званом ужине в Монако. Для выхода в свет певица выбрала черное платье-бюстье, автором которого выступила Ульяна Сергеенко.
Дочка исполнительницы, которая переехала жить в Калифорнию, девушка выбрала кинематографические курсы, предпочла более закрытое платье-халат с запахом и тонким ремешком.
К слову, в платье от Ульяны Сергеенко на светском мероприятии появлялась и модель Ольга Куриленко, которая выбрала такой же наряд, как и Вера Брежнева.