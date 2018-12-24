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Павел и Мария Погребняк поженились в четвертый раз

Павел и Мария Погребняк поженились в четвертый раз Фото: КП/Михаил Фролов
Супруги сыграли романтическую свадьбу на Мальдивских островах.

Павел и Мария Погребняк вместе уже много лет. Супруги счастливы друг с другом, но не упускают шанса освежить отношения. Накануне пара решила сделать это необычным образом, сыграв свадьбу на Мальдивских островах. На солнечном пляже с белоснежным песком влюбленные вновь принесли обоюдную клятву в вечной любви и верности под украшенной тропическими цветами аркой, а «свидетелями» на свадьбе стали наследники супругов – 12-летний Артем, 10-летний Павел и Алексей, которому исполнилось восемь лет.

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Бракосочетание стало для знаменитостей четвертым по счету. Как рассказала Мария, она и ее муж обвенчались еще в 2006 году. Церемония была скромной, поскольку с шумным застольем было решено подождать до регистрации в ЗАГСе. Через три года после венчания пара была готова к торжеству: выбрали место, подобрали декораторов. Но пышный праздник снова пришлось отложить. Оказалось, что в нужный день все дворцы бракосочетаний будут закрыты из-за думских выборов, в результате Мария и Павел просто расписались, так и не отметив радостную дату.

Позвать гостей и погулять как следует на собственной свадьбе супругам удалось лишь с третьей попытки – четыре года назад в Томске, где тренировалась команда Погребняка. «У нас пели «Руки вверх!», «Иванушки International» и другие артисты. Дети были в восторге и очень просили устроить праздник еще раз», – призналась Мария в интервью изданию «СтарХит».

Отдыхать на Мальдивы звездное семейство отправилось в середине декабря. Ранее в своем блоге в Instagram Мария отметила, что время на курорте пролетает незаметно. Дни супруги и их трое сыновей проводят, занимаясь плаванием, снорклингом и пешими прогулками, не забывая и о спокойных играх – шахматах и бильярде.

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Мария ПогребнякПавел Погребняксвадьба

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Павел и Мария Погребняк поженились в четвертый раз
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