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Селену Гомес, располневшую после разрыва с Джастином Бибером, заметили на пробежке

Селену Гомес, располневшую после разрыва с Джастином Бибером, заметили на пробежке @selenagomez/
Актриса и певица после курса реабилитации начала выходить в свет и приводить себя в форму.

В свои 26 лет Селена Гомес узнала, что такое взлеты и падения. Ранняя карьера и бешенная популярность не смогли пройти бесследно. Помимо имеющихся пробеем со здоровьем добавились новые. Впервые о болезни звезды стало известно в 2011 году, тогда она была экстренно госпитализирована из-за истощения и пищевого отравления. В 2013 году обнародовали более страшный диагноз – волчанка, через два года любимице миллионов потребовался курс химиотерапии.

В 2016 году проблемы со здоровьем вынудили звезду сорвать мировое турне. Актриса и певица столкнулась с паническими атаками и депрессией. Как говорят, ухудшение состоянии связано с окончательным разрывом с популярным исполнителем Джастином Бибером, который позже нанес еще один удар по самолюбие Селены, женившись на другой.

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Представители Гомес сообщили, что она на время удалилась из общества, уехав в глухую местность и пройдя курс реабилитации в христианском рехабе. После этого Селене пришлось пересаживать почку, донором стала ее подруга актриса Франсия Райса. В сентябре этого года Гомез была госпитализирована из-за лейкопении, после чего вновь угодила в психиатрическое учреждение с сильнейшим нервным расстройством.

Свою страницу в Инстаграм, где у нее около 150 миллионов подписчиков, Селена не ведет уже несколько месяцев. Однако стало известно, что она пытается вернуться к нормальной жизни. Недавно ее заметили на горнолыжном курорте, где она отдохнула с друзьями. За последнее время звезда сильно поправилась и сейчас старается вернуться в форму. 23 декабря ее заметили во время прогулки с друзьями. В неприметной спортивной одежде и в темных очках, она устроила пробежку в одном из парков Лос-Анджелеса, сообщает Cosmo. 

 

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ГолливудДжастин БиберСелена Гомез

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Селену Гомес, располневшую после разрыва с Джастином Бибером, заметили на пробежке
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