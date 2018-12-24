Дима Билан объяснил, почему не планирует жениться

По словам музыканта, штамп в паспорте – это не про него.

Известный российский певец Дима Билан рассказал, что в молодости был очень активным и постоянно влюблялся в девушек. Это было в период юношеского максимализма. Причем знакомства с девушками происходили, как правило, в клубах и на концертах. Он не просто тусовался с красавицами, но и часто съезжался с ними. Правда, такие отношения достаточно быстро ему надоедали, и он расставался с дамами.

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Сейчас, как считает певец, он сильно изменился. Он не готов сказать, что главная его любовь — это музыка и он целиком занят творчеством. Как говорит Билан, это не совсем так. В то же время он предпочитает сдерживать эмоциональные порывы. В этом в общем-то нет ничего удивительного. Все-таки певцу уже 37 лет.

Музыкант отметил, что раньше ему очень хотелось сыграть свадьбу, однако сейчас такого желания нет. Как говорит Билан, штамп в паспорте – это не про него. Он считает, что с любимым человеком можно спокойно быть вместе, но без каких-то официальных отношений, сообщает портал «СтарХит».