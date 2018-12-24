НОВОСТИ

Дима Билан объяснил, почему не планирует жениться

Дима Билан объяснил, почему не планирует жениться Дима Билан / фото: globallook
По словам музыканта, штамп в паспорте – это не про него.

Известный российский певец Дима Билан рассказал, что в молодости был очень активным и постоянно влюблялся в девушек. Это было в период юношеского максимализма. Причем знакомства с девушками происходили, как правило, в клубах и на концертах. Он не просто тусовался с красавицами, но и часто съезжался с ними. Правда, такие отношения достаточно быстро ему надоедали, и он расставался с дамами.

больше по теме
Дима Билан поделился уютным домашним снимкомОсобенно поклонникам певца понравился камин.

Сейчас, как считает певец, он сильно изменился. Он не готов сказать, что главная его любовь — это музыка и он целиком занят творчеством. Как говорит Билан, это не совсем так. В то же время он предпочитает сдерживать эмоциональные порывы. В этом в общем-то нет ничего удивительного. Все-таки певцу уже 37 лет.

Музыкант отметил, что раньше ему очень хотелось сыграть свадьбу, однако сейчас такого желания нет. Как говорит Билан, штамп в паспорте – это не про него. Он считает, что с любимым человеком можно спокойно быть вместе, но без каких-то официальных отношений, сообщает портал «СтарХит».

Вам может быть интересно:
Дима Билан заявил, что готов ездить на метро Поклонники отметили сходство усатого Димы Билана с Фредди Меркьюри Дима Билан поделился уютным домашним снимком
Тэги:
Дима Билансемейные отношенияюношеский максимализм

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дима Билан объяснил, почему не планирует жениться
Интересно?
Поделись с друзьями: