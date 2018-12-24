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Наталья Водянова в костюме снежинки рассказала о модных трендах сезона

Наталья Водянова в костюме снежинки рассказала о модных трендах сезона Наталья Водянова / фото: instagram.com/natasupernova/
Звездная модель призналась, что в Париже с семьей она отмечает Рождество дважды.

Известная российская модель Наталья Водянова уже давно перебралась в столицу Франции — Париж. Теперь звезда вынуждена дважды отмечать Рождество. Сначала по католическому обычаю, а затем по православному. Сейчас звезда активно занята украшением собственного дома к празднику. Она, в частности, развешивает красивые новогодние шары.

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На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала свежий снимок. На фотографии Водянова в костюме снежинки и красивых серебряных ботфортах. «Вы уже слышали про тренд сезона — украшать камин следует непременно в костюме снежинки в серебряных ботфортах. Мы дома празднуем Рождество дважды», — рассказала модель.

«Какой невероятный, нарядный и очень динамичный образ. Платье сумасшедшее! Вы красавица!» «Наталья тут похожа на маленькую девочку, украшающую родительский камин», «Какое платье, а какие сапожки», — заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:
Наталья ВодяноваПарижтренды сезона

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Наталья Водянова в костюме снежинки рассказала о модных трендах сезона
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