Наталья Водянова в костюме снежинки рассказала о модных трендах сезона

Звездная модель призналась, что в Париже с семьей она отмечает Рождество дважды.

Известная российская модель Наталья Водянова уже давно перебралась в столицу Франции — Париж. Теперь звезда вынуждена дважды отмечать Рождество. Сначала по католическому обычаю, а затем по православному. Сейчас звезда активно занята украшением собственного дома к празднику. Она, в частности, развешивает красивые новогодние шары.

больше по теме Наталья Водянова показала фото с повзрослевшим сыном-красавцем Первенец модели и английского аристократа Джастина Портмана сопроводил маму на светское мероприятие.

На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала свежий снимок. На фотографии Водянова в костюме снежинки и красивых серебряных ботфортах. «Вы уже слышали про тренд сезона — украшать камин следует непременно в костюме снежинки в серебряных ботфортах. Мы дома празднуем Рождество дважды», — рассказала модель.

«Какой невероятный, нарядный и очень динамичный образ. Платье сумасшедшее! Вы красавица!» «Наталья тут похожа на маленькую девочку, украшающую родительский камин», «Какое платье, а какие сапожки», — заметили в комментариях пользователи.