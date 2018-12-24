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Кейт Миддлтон купила подарки принцу Уильяму и детям в магазине «для бедных»

Кейт Миддлтон купила подарки принцу Уильяму и детям в магазине «для бедных» @kate_middleton_royal_highness
Герцогиню Кембриджскую застукали в торговой сети, где предлагают товары со скидкой.

Жители Лондона, которые совершали покупки в магазине торговой сети «John Lewis» в Норфолке в это воскресенье, 23 декабря, были крайне удивлены. В торговой точке они заметили супругу принца Уильяма – Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская деловито прошлась по торговым рядам и с удовольствием отдалась праздничному шоппингу. Как говорят очевидцы, она набрала полную тележку товаров, многие из которых купила по скидочным акциям – это подарки принцу Уильяму, детям и другим членам королевской семьи, а также игрушки, украшения на новогоднюю елку и гирлянды.
В магазине Кейт появилась в джинсах и темно-зеленом пальто. Ее сопровождали дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта. От обычных покупателей их отличало только то, что за ними неотступно следовала охрана.

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Сообщается, что дисконтный магазин принадлежит ретейлеру The Range. Сам основатель называет свои магазины «для бедных». Удивительные кадры обнародовала учительница Сара Дэниэлс, отметив, что Кейт Миддлтон вела себя без помпезности, присущей королевским особам, она с тележкой встала в конце очереди на кассе и терпеливо ждала, когда ее обслужат. Сара сказала, что было приятно увидеть ее там, куда ходят обычные люди. Впрочем, пользователи интернета не поверили в то, что Кет действительно отправилась в магазин по необходимости. Они заподозрили, что это была очередная пиар-акция Кенсингтонского дворца, чтобы показать, что его обитатели близки к народу. Напомним, недавно принц Уильям и Кейт по примеру принцессы Дианы побывали в приюте для бездомных.

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Тэги:
ВеликобританияКейт МиддлтонКоролевская семья

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Кейт Миддлтон купила подарки принцу Уильяму и детям в магазине «для бедных»
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