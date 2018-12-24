Кейт Миддлтон купила подарки принцу Уильяму и детям в магазине «для бедных»

Герцогиню Кембриджскую застукали в торговой сети, где предлагают товары со скидкой.

Жители Лондона, которые совершали покупки в магазине торговой сети «John Lewis» в Норфолке в это воскресенье, 23 декабря, были крайне удивлены. В торговой точке они заметили супругу принца Уильяма – Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская деловито прошлась по торговым рядам и с удовольствием отдалась праздничному шоппингу. Как говорят очевидцы, она набрала полную тележку товаров, многие из которых купила по скидочным акциям – это подарки принцу Уильяму, детям и другим членам королевской семьи, а также игрушки, украшения на новогоднюю елку и гирлянды.

В магазине Кейт появилась в джинсах и темно-зеленом пальто. Ее сопровождали дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта. От обычных покупателей их отличало только то, что за ними неотступно следовала охрана.

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