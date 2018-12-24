НОВОСТИ

Влюбленной в балет Рудковской предложили родить от Плющенко дочку

Влюбленной в балет Рудковской предложили родить от Плющенко дочку Яна Рудковская с сыном от Евгения Плющенко (Фото: Instagram)
У музыкального продюсера Яны Рудковской двое сыновей: старший Николай появился в браке с бизнесменом Виктором Батуриным, младший Александр - от Евгения Плющенко.

В своем микроблоге Яна Рудковская призналась, что не только полюбила балет, но и стала его ярой поклонницей. Светская львица поделилась свежими кадрами, на которых она запечатлена в «тематическом платье», шифоновую юбку наряда украшали балерины на пуантах. Не так давно состоялась премьера ледового шоу «Лебединое озеро», в котором Евгений Плющенко исполнил одну из главных ролей. В качестве режиссера-постановщика выступил артист балета Сергей Филин.

больше по теме
Рудковская в шифоновом платье с цветочным принтом показала свою новогоднюю елкуСупруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яна Рудковская, как многие представители отечественного шоу-бизнеса, начала готовиться к Новогодним праздникам.
Наставница Димы Билана не скрывает, что в том случае, если у неё родится дочка или даже внучка, она отдаст малышку в балетную школу, добавив при этом, что и о коньках они забывать не будут. «Я теперь влюблена в балет и все что с ним связано, даже платья у меня теперь тематические!! Если у меня будет дочка или внучка, то я точно отдам ее заниматься балетом, хотя думаю, что коньки она наденет раньше», — заверила супруга Евгения Плющенко.

Поклонники посоветовали Яне Рудковской подарить Евгению Плющенко дочку (Фото: Instagram)

Верные почитатели музыкального продюсера предложили Яне родить дочку от олимпийского чемпиона. У пары подрастает пятилетний сын Саша больше известный, как Гном Гномыч. Наследник Евгения Плющенко увлекается фигурным катанием и делает свои первые успехи на льду. «Пусть у Вас с Евгением будет дочка!!!», «Вот это я понимаю настрой! Вам надо и дочку, и внучку!», «Желаю Вам дочку в 2019! С новым Годом и Рождеством Вас и Вашу семью!», «Лучше дочка!! Красивой маме — нужна красивая лапочка-дочка. Такой вкус и понимание ценности красоты нужно передать доченьке», — отметили поклонники.

Вам может быть интересно:
Бледанс и Бородина привели детей на «Лебединое озеро» Евгения Плющенко Плющенко с супругой и сыном пришел в студию к Ивану Урганту «Двое из ларца – одинаковы с лица»: Плющенко нашел «двойника» своего сына
Тэги:
Евгений ПлющенкоЯна Рудковская

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Влюбленной в балет Рудковской предложили родить от Плющенко дочку
Интересно?
Поделись с друзьями: