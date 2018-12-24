Влюбленной в балет Рудковской предложили родить от Плющенко дочку
В своем микроблоге Яна Рудковская призналась, что не только полюбила балет, но и стала его ярой поклонницей. Светская львица поделилась свежими кадрами, на которых она запечатлена в «тематическом платье», шифоновую юбку наряда украшали балерины на пуантах. Не так давно состоялась премьера ледового шоу «Лебединое озеро», в котором Евгений Плющенко исполнил одну из главных ролей. В качестве режиссера-постановщика выступил артист балета Сергей Филин.
Верные почитатели музыкального продюсера предложили Яне родить дочку от олимпийского чемпиона. У пары подрастает пятилетний сын Саша больше известный, как Гном Гномыч. Наследник Евгения Плющенко увлекается фигурным катанием и делает свои первые успехи на льду. «Пусть у Вас с Евгением будет дочка!!!», «Вот это я понимаю настрой! Вам надо и дочку, и внучку!», «Желаю Вам дочку в 2019! С новым Годом и Рождеством Вас и Вашу семью!», «Лучше дочка!! Красивой маме — нужна красивая лапочка-дочка. Такой вкус и понимание ценности красоты нужно передать доченьке», — отметили поклонники.