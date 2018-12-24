Пенсии, мост, «Зимняя вишня»: россияне назвали главные события 2018 года

Жители страны вспомнили также о трагедиях в Керчи и событиях на Украине.

Декабрь – время подводить итоги. У каждого они свои, но есть главные события, которые коснулись всех жителей нашей необъятной родины. Соответствующий опрос провели специалисты «Левада-центр».

Самым впечатляющим и важным событием для 47 процентов участников опроса стало открытие моста через Керченский пролив, который связал материк с полуостровом Крым. Почти столько же, 46 %, отдали пальму первенства более спорному событию – пенсионной реформе, по которой увеличился возраст выхода на пенсию на пять лет и для женщин, и для мужчин.

На третьем месте расположились выборы президента РФ, следующим в списке идет Чемпионат мира по футболу, который впервые приняла Россия. На пятую строчку 34 процента россиян отвели печальное событие – пожар в ТЦ «Зимняя вишня», который унес жизни шестидесяти человек, большинство из которых – дети.