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Пенсии, мост, «Зимняя вишня»: россияне назвали главные события 2018 года

Пенсии, мост, «Зимняя вишня»: россияне назвали главные события 2018 года Крымский мост ввели в эксплуатацию в этом году. Фото: КП/Антон Пикус
Жители страны вспомнили также о трагедиях в Керчи и событиях на Украине.

Декабрь – время подводить итоги. У каждого они свои, но есть главные события, которые коснулись всех жителей нашей необъятной родины. Соответствующий опрос провели специалисты «Левада-центр».
Самым впечатляющим и важным событием для 47 процентов участников опроса стало открытие моста через Керченский пролив, который связал материк с полуостровом Крым. Почти столько же, 46 %, отдали пальму первенства более спорному событию – пенсионной реформе, по которой увеличился возраст выхода на пенсию на пять лет и для женщин, и для мужчин.

На третьем месте расположились выборы президента РФ, следующим в списке идет Чемпионат мира по футболу, который впервые приняла Россия. На пятую строчку 34 процента россиян отвели печальное событие – пожар в ТЦ «Зимняя вишня», который унес жизни шестидесяти человек, большинство из которых – дети.

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В топ-10 событий также вошли другие печальные трагедии – бойня в Керченском колледже, провокация Киева в Керченском проливе. Попали в этот список и события за пределами РФ – военное положение на Украине, война в Сирии, Олимпиада в Пхёнчхане, убийство главы ДНР Александра Захарченко и ситуация на Донбассе. Двадцать процентов россиян смотрят на наступающий 2019 год с тревогой, еще четырнадцать процентов выразили уверенность, что все будет хорошо, сообщают «Известия». 

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"Левада-центр"итоги 2018опрос

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Пенсии, мост, «Зимняя вишня»: россияне назвали главные события 2018 года
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