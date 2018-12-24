Чиновницу Ольгу Глацких не позвали на подведение итогов работы ее главного проекта

Именно олимпийская чемпионка принимала активное участие в создании фонда для одаренных детей «Золотое сечение».

Скандальная уральская чиновница Ольга Глацких не была приглашена на пресс-конференцию, где будут подведены итоги работы за год фонда для одаренных детей «Золотое сечение». Решение выглядит достаточно странным, если учитывать, что именно Глацких создавала данную организацию и долгое время внимательно следила за ее работой.

больше по теме Семья чиновницы Глацких получила за 300 тысяч рублей участок больше острова Мальта Срок аренды огромной территории составляет 49 лет.

Между тем подводить итоги работы организации будут совсем другие люди. На мероприятии будут не только подведены итоги работы фонда и озвучены планы на следующий год. Фонд «Золотое сечение» работает по программе департамента молодежной политики, так что появление Глацких было бы очень логичным. Чем вызвано ее отсутствие пока никто не объясняет. Сама скандальная чиновница с журналистами разговаривать не захотела, сообщает портал Ura.ru.

Отметим, что несколько месяцев назад Глацких заявила, что государство не просило родителей детей их рожать. Слова вызвали волну возмущения в обществе. Глацких вскоре поспешила уехать за рубеж, где на протяжении нескольких недель нежилась на солнышке. После возвращения в Екатеринбург она заявила, что покидать свой пост не намерена, потому что без нее работа ведомства, за которое она отвечает, просто встала.