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Гагарина призналась, что называет дочь «кузичкой»

Гагарина призналась, что называет дочь «кузичкой» Гагарина показала как катается на коньках. www.instagram.com
Певица показала как проводит выходные с дочерью.

Певица Полина Гагарина порадовала своих фанатов новой информацией о личной жизни. Она показала в своем Instagram фото с дочерью на руках, и в подписи «проговорилась», что называет дочь Мию «кузичкой».

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«С моей кузичкой. А вы умеете кататься на коньках?», — написала Гагарина. На фото она стоит на коньках и держит на руках малышку.

Поклонники в комментариях отметили, что Гагарина выглядит очень счастливой, и многие фанаты написали, что видели ее в этот день. «Полина от вашего комбинезона вокруг всё светло», «Класс, Полина, молодец, так держать. Мы вчера тоже катались с подругой на коньках видели Полю вчера, но подойти не смогли, доча такая милая у тебя, Полина, здоровья вам крепкого не болейте никогда», «Идёшь такая по улице, а там Гагарина на коньках пролетает. В ярком, сочном костюме», — написали в комментариях подписчики. 

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Гагарина призналась, что называет дочь «кузичкой»
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