НОВОСТИ

«Стал напоминать отца в молодости»: Эмма Малинина показала возмужавшего сына

«Стал напоминать отца в молодости»: Эмма Малинина показала возмужавшего сына Александр и Эмма Малинины (Фото: Instagram)
Супруга заслуженного артиста РСФСР Александра Малинина - Эмма Малинина родила от исполнителя двоих детей.

Супруга эстрадного певца Александра Малинина — Эмма опубликовала в своем Instagram совместное фото со своим младшим сыном и мужем. В ноябре дети исполнителя — двойняшки Фрол и Устинья отпраздновали свое совершеннолетие. Дочка заслуженного артиста РСФСР устроила праздник в одном из ресторанов на Рублевке. Поздравить Устинью с 18-летием пришла ее близкая подруга Дина Немцова, дочка телеведущей Екатерины Одинцовой. Среди присутствующих на празднике был замечен и старший брат именинницы Никита Малинин, который участвовал в «Фабрике звезд» на Первом канале.

больше по теме
«Помогли деньгами»: Малинин взял на себя расходы по организации похорон отцаВдова покойного Николая Степановича утверждает, что ей было «неудобно» звонить Александру Малинину, который редко виделся с отцом.
Поклонники отметили, что младший сын Эммы Малининой — Фрол, с возрастом все больше напоминать своего отца в молодости. При этом, подписчики заметили, что юноша повзрослел и возмужал. «Младший сын так возмужал и стал больше напоминать отца в молодости, замечательное семейство.. вот только доченьки не хватает!! А где же Устинья?!» — задались вопросом верные почитатели.

Эмма Малинина показала фото с сыном и мужем (Фото: Instagram)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Александр Малинин не смог приехать на похороны отца. Николай Выгузов скончался в реанимации после продолжительной болезни, ему 79 лет. Вдова покойного Татьяна Васильевна, мачеха певца — призналась, что после инсульта Николай Степанович нуждался в дорогостоящем лечении. Узнав о бедственном положении семьи музыкальный продюсер Максим Фадеев перевел Выгузовым около ста тысяч рублей. Вся эта сумма ушла на поддерживающие препараты.

Вам может быть интересно:
«Простой работяга, а не олигарх»: вдова Выгузова считала, что Малинину было «стыдно общаться с отцом» Александр Малинин не приехал на похороны отца «Помогли деньгами»: Малинин взял на себя расходы по организации похорон отца
Тэги:
Александр МалининЭмма Малинина

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Стал напоминать отца в молодости»: Эмма Малинина показала возмужавшего сына
Интересно?
Поделись с друзьями: