«Стал напоминать отца в молодости»: Эмма Малинина показала возмужавшего сына

Супруга заслуженного артиста РСФСР Александра Малинина - Эмма Малинина родила от исполнителя двоих детей.

Супруга эстрадного певца Александра Малинина — Эмма опубликовала в своем Instagram совместное фото со своим младшим сыном и мужем. В ноябре дети исполнителя — двойняшки Фрол и Устинья отпраздновали свое совершеннолетие. Дочка заслуженного артиста РСФСР устроила праздник в одном из ресторанов на Рублевке. Поздравить Устинью с 18-летием пришла ее близкая подруга Дина Немцова, дочка телеведущей Екатерины Одинцовой. Среди присутствующих на празднике был замечен и старший брат именинницы Никита Малинин, который участвовал в «Фабрике звезд» на Первом канале.

Поклонники отметили, что младший сын Эммы Малининой — Фрол, с возрастом все больше напоминать своего отца в молодости. При этом, подписчики заметили, что юноша повзрослел и возмужал. «Младший сын так возмужал и стал больше напоминать отца в молодости, замечательное семейство.. вот только доченьки не хватает!! А где же Устинья?!» — задались вопросом верные почитатели.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Александр Малинин не смог приехать на похороны отца. Николай Выгузов скончался в реанимации после продолжительной болезни, ему 79 лет. Вдова покойного Татьяна Васильевна, мачеха певца — призналась, что после инсульта Николай Степанович нуждался в дорогостоящем лечении. Узнав о бедственном положении семьи музыкальный продюсер Максим Фадеев перевел Выгузовым около ста тысяч рублей. Вся эта сумма ушла на поддерживающие препараты.